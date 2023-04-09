Витік стався раніше: Bellingcat дослідив, коли в мережу потрапили "злиті документи Пентагону"

Група Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Зауважимо, що 5 квітня документи почали поширюватись у проросійських Telegram каналах. Першу версію розслідувачі виявили у Telegram-каналі Donbass Devushka. Однак, за кілька годин до цього документ був опублікований на одному з форумів 4chan.

Місяцем раніше, 4 березня, документи з'явилися на Discord-сервері під назвою Minecraft Earth Map - тоді було опубліковано 10 таких документів. Користувачі сперечалися про карти Minecraft та війну в Україні, і один із них сказав: "Ось є деякі злиті документи", і прикріпив 10 файлів.

Усі сім документів, які за місяць почали поширюватися в Telegram та Twitter, були в цьому повідомленні.

Користувач, який опублікував документи, розповів, що знайшов їх на іншому Discord-сервері під назвою WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу. Це філіппінський геймер, який зараз проживає у Великобританії. 1 та 2 березня на WowMao опублікували понад 30 подібних документів. В інші дати на сервері публікували десятки інших документів щодо України. Нині цей канал уже видалено.

Розслідувачі Bellingcat поспілкувалися з учасниками цього сервера і з'ясували, що він також міг бути не першоджерелом. Користувачі розповіли, що документи публікували ще на початку січня на іншому Discord-сервері, який дуже часто змінював назву, але найдовше називався Thug Shaker Central. Крім того, розслідувачі дізналися, що принаймні один із таких документів там публікували ще 13 січня.

Нагадаємо, NYT повідомило про витік у мережу засекречених військових документів, в яких описуються плани США та НАТО про підсилення ЗСУ перед запланованим контрнаступом. При цьому аналітики вважають, що дані були змінені у деяких частинах, що може вказувати на спробу дезінформації РФ.

Проте, чи насправді плани США і НАТО щодо розбудови ЗСУ перед анонсованим контрнаступом могли злити і яку мету переслідують росіяни - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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