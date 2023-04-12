Витік секретних документів у США міг статися за межами Пентагону, - ЗМІ

Витік секретних документів у США міг статися за межами Пентагону. Низка документів містить суворо засекречені дані, які отримали Агентство національної безпеки (АНБ) та Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Ряд даних, що містяться у витоку, не були включені до жодного з брифінгів Міноборони США і були суворо засекречені. Співробітникам Пентагону було практично неможливо отримати доступ до цієї інформації.

За інформацією Fox News, зазвичай до брифінгу Пентагону має доступ від 1 до 5 тисяч осіб. Вони містять інформацію про ситуацію в зоні воєнних дій в Україні та доставляються електронним способом на захищені планшети iPad. Документи можуть друкуватись лише на спеціальних захищених принтерах, їх сторінки нумеруються. Це дозволяє розслідувачам відстежити, де було надруковано документи.

Слідчі припускають, що причиною витоку могло стати невдоволення співробітника розвідки США або навмисний саботаж з метою підриву національної безпеки. Частину опублікованих документів підробили, щоб ввести в оману слідчих.