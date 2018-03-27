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VitaWorld — забота об организме и гарантия качества

НовостиНовости компаний    27.03.2018 - 18:55

Компания VitaWorld поставляет товар напрямую и сотрудничает с производителями, поэтому гарантирует свежесть и подлинность продукции.

В интернет-магазине витаминов представлен исключительно качественный продукт, на сайте vitaworld.com.ua вы найдете:

  • витамины;
  • минералы;
  • антиоксиданты;
  • минеральные комплексы;
  • минеральные и природные добавки;
  • спортивное питание.

В магазине можно приобрести добавки для детей, беременных женщин, кормящих мам, комплексы для поддержки всего организма или конкретного органа, для нормализации памяти и повышения иммунитета. В числе витаминных комплексов есть также продукты, которые укрепляют волосы и ногти, замедляют процессы старения, контролируют вес и дарят здоровый и крепкий сон.

Влияние витаминов и добавок на жизнедеятельность человека

Не каждый из нас имеет возможность правильно и полноценно питаться. Некоторые не следят за собственным рационом, у других нет  на это времени, а у кого-то есть время и желание, но нет финансовой возможности покупать исключительно качественные продукты. Но всем одинаково необходимо получать определенное количество минералов и витаминов.

Витамины обеспечивают усвоение необходимых организму веществ, активно участвуют в обменных, окислительных процессах. Их дефицит, как и переизбыток, может вызвать нарушение функций организма.

Минералы отвечают за контроль водного баланса и активизацию ферментов. Они обеспечивают соединение белков и липидов, взаимодействуют с регуляторами метаболизма, способствуют восстановлению и регенерации тканей.

Мультивитамины — это комплексы, в состав которых входят минералы и витамины. Эта добавка станет хорошим дополнением к диете и компенсирует полезные вещества в случае их недостатка в организме.

Антиоксиданты — биологические антиокислители, которые состоят из минералов, витаминов и каротиноидов. Функция антиоксидантов —поддержка здорового состояния клеток.

Минеральные и природные добавки — вещества, которые выделяют из продуктов питания. Они обеспечивают производительность ферментов и гормонов, полноценное усвоение витаминов и участвуют в реакциях окисления и процессах восстановления.

Спортивное питание — пищевые добавки  для людей, которые ведут активный образ жизни. Подобные добавки помогают увеличить работоспособность человека и уменьшить время для восстановления.

Правильно подобранная дозировка для усвоения полезных веществ

Перед употреблением витаминов и добавок рекомендуется получить консультацию врача во избежание аллергии или других негативных реакций. Квалифицированные эксперты-нутрициологи не советуют определять дозировку самостоятельно, так как нет универсальной инструкции и не каждый сможет правильно рассчитать взаимодействие компонентов. Необходимая доза зависит от активности человека, индивидуальных особенностей и времени года.

Покупать витаминные комплексы следует у надежных и проверенных производителей.

Преимущества VitaClub

Чтобы стать членов клуба, достаточно зарегистрироваться на сайте и совершить покупку. Участники первыми узнают о новинках и получают дополнительные скидки. Приятным сюрпризом станет бесплатная консультация эксперта-нутрициолога.

Прислушивайтесь к «звоночкам» своего организма и поддерживайте себя необходимыми витаминами.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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