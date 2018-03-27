VitaWorld - турбота про організм і гарантія якості

Компанія VitaWorld поставляє товар безпосередньо і співпрацює з виробниками, тому гарантує свіжість і справжність продукції.

В інтернет-магазині вітамінів представлений виключно якісний продукт, на сайті vitaworld.com.ua ви знайдете:

• вітаміни;

• мінерали;

• антиоксиданти;

• мінеральні комплекси;

• мінеральні та природні добавки;

• спортивне харчування.

У магазині можна придбати добавки для дітей, вагітних жінок, матерів, що годують, комплекси для підтримки всього організму або конкретного органу, для нормалізації пам'яті і підвищення імунітету. У числі вітамінних комплексів є також продукти, які зміцнюють волосся і нігті, уповільнюють процеси старіння, контролюють вагу і дарують здоровий і міцний сон.

Вплив вітамінів і добавок на життєдіяльність людини

Не кожен з нас має можливість правильно і повноцінно харчуватися. Деякі не стежать за власним раціоном, у інших немає на це часу, а у кого-то є час і бажання, але немає фінансової можливості купувати виключно якісні продукти. Але всім однаково необхідно отримувати певну кількість мінералів і вітамінів.

Вітаміни забезпечують засвоєння необхідних організму речовин, активно беруть участь в обмінних, окислювальних процесах. Їх дефіцит, як і надлишок, може викликати порушення функцій організму.

Мінерали відповідають за контроль водного балансу і активізацію ферментів. Вони забезпечують з'єднання білків і ліпідів, взаємодіють з регуляторами метаболізму, сприяють відновленню і регенерації тканин.

Мультивітаміни - це комплекси, до складу яких входять мінерали і вітаміни. Ця добавка стане хорошим доповненням до дієти і компенсує корисні речовини в разі їх нестачі в організмі.

Антиоксиданти - біологічні антиокислювачі, які складаються з мінералів, вітамінів і каротиноїдів. Функція антиоксидантів -підтримка здорового стану клітин.

Мінеральні і природні добавки - речовини, які виділяють з продуктів харчування. Вони забезпечують продуктивність ферментів і гормонів, повноцінне засвоєння вітамінів і беруть участь в реакціях окислення і процесах відновлення.

Спортивне харчування - харчові добавки для людей, які ведуть активний спосіб життя. Подібні добавки допомагають збільшити працездатність людини і зменшити час для відновлення

Правильно підібрана дозування для засвоєння корисних речовин

Вплив вітамінів на організм важко переоцінити. Але в той же час надлишок корисних речовин може привести до порушення його функцій і може сприяти розвитку патологічних процесів.

Перед вживанням вітамінів і добавок рекомендується отримати консультацію лікаря, щоб уникнути алергії або інших негативних реакцій. Кваліфіковані експерти-нутриціології не радять визначати дозування самостійно, так як немає універсальної інструкції і не кожен зможе правильно розрахувати взаємодію компонентів. Необхідна доза залежить від активності людини, індивідуальних особливостей і пори року. Купувати вітамінні комплекси слід у надійних і перевірених виробників.

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Прислухайтеся до «дзвіночком» свого організму і підтримуйте себе необхідними вітамінами.