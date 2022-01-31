У Виталия Миколенко в "Эвертоне" появился новый тренер

Новым главным тренером "Эвертона" стал легендарный английский полузащитник – Фрэнк Лэмпард.

Лэмпард подписал контракт на два с половиной года до июня 2024 года.

В тренерский штаб Лэмпарда войдут: Джо Эдвардс, Пол Клемент и Крис Джонс.

"Для меня большая честь представлять и управлять клубом с большими традициями После разговора с владельцем, председателем и правлением я почувствовал их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, насколько я хочу работать, чтобы объединить их. Я считаю, что «Эвертон» — уникальный клуб, где вы можете понять, что хотят видеть болельщики. Первое, что они хотят, это бороться и желание, и это всегда должно быть нашей базой." – прокомментировал свое назначение Лэмпард

Следующий свой матч "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, проведет 5 февраля в Кубке Англии против "Брентфорда".

Кто такой Фрэнк Лэмпард

Лэмпард 43-летний английский тренер, ранее выступавший на позиции центрального полузащитника.

Начал карьеру в "Вест Хэм Юнайтед", в котором провел шесть лет карьеры.

С 2001 по 2014 год играл за лондонский "Челси", в составе которого провел 429 матчей и забил 147 голов.

В составе "Челси" Фрэнк выиграл три титула Премьер-лиги, четыре Кубка Англии, два Кубка Лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За сборную Англии провел 106 матчей, в которых отличился 29 забитыми мячами.

Тренерскую карьеру начал в "Дерби Каунти" (2018-2019), после чего перешел в "Челси". В "Челси" Лэмпард проработал два года (2019-2021), после чего был уволен.