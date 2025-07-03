Віталій та Володимир Кличко передали реабілітаційному центру сучасні ноутбуки

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир відвідали один з реабілітаційних центрів столиці. Поспілкувалися з пораненими військовослужбовцями та передали партію сучасних ноутбуків від меценатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера Києва.

"Разом із представником Acer Україна Євгенієм Смеляком передав одному з Медичних центрів реабілітації 65 сучасних ноутбуків від цієї тайванської компанії. Це стало можливим завдяки співпраці Acer та мерії Києва. У медичному центрі наразі триває капітальний ремонт. Оглянув відремонтовані приміщення та поспілкувався із захисниками, які проходять реабілітацію. Відвідав медцентр і мій брат Володимир", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що ноутбуки потрібні для роботи лікарів та для реабілітації пацієнтів закладу.

"Впевнений, що це устаткування стане корисним інструментом для пацієнтів та лікарів, відкриє доступ до необхідної інформації, освітніх можливостей, комунікації та психологічної підтримки. Дякую представникам компанії Acer в Україні та меценатам за продовження підтримки українців. За зусилля на актуальних потребах громади, зокрема в медичній сфері та питанні реабілітації поранених", - наголосив Кличко.





Брати Кличко передали реабілітаційному центру сучасні ноутбуки (t.me/vitaliy_klitschko)