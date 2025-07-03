Виталий и Владимир Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир посетили один из реабилитационных центров столицы. Пообщались с ранеными военнослужащими и передали партию современных ноутбуков от меценатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева.

"Вместе с представителем Acer Украина Евгением Смеляком передал одному из Медицинских центров реабилитации 65 современных ноутбуков от этой тайваньской компании. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Acer и мэрии Киева. В медицинском центре сейчас идет капитальный ремонт. Осмотрел отремонтированные помещения и пообщался с защитниками, которые проходят реабилитацию. Посетил медцентр и мой брат Владимир", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ноутбуки нужны для работы врачей и для реабилитации пациентов заведения.

"Уверен, что это оборудование станет полезным инструментом для пациентов и врачей, откроет доступ к необходимой информации, образовательных возможностей, коммуникации и психологической поддержки. Спасибо представителям компании Acer в Украине и меценатам за продолжение поддержки украинцев. За усилия на актуальных потребностях общества, в частности в медицинской сфере и вопросе реабилитации раненых", - подчеркнул Кличко.



Братья Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки (t.me/vitaliy_klitschko)