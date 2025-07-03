ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Виталий и Владимир Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки

Киев, Четверг 03 июля 2025 16:26
UA EN RU
Виталий и Владимир Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки Фото: братья Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир посетили один из реабилитационных центров столицы. Пообщались с ранеными военнослужащими и передали партию современных ноутбуков от меценатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева.

"Вместе с представителем Acer Украина Евгением Смеляком передал одному из Медицинских центров реабилитации 65 современных ноутбуков от этой тайваньской компании. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Acer и мэрии Киева. В медицинском центре сейчас идет капитальный ремонт. Осмотрел отремонтированные помещения и пообщался с защитниками, которые проходят реабилитацию. Посетил медцентр и мой брат Владимир", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ноутбуки нужны для работы врачей и для реабилитации пациентов заведения.

"Уверен, что это оборудование станет полезным инструментом для пациентов и врачей, откроет доступ к необходимой информации, образовательных возможностей, коммуникации и психологической поддержки. Спасибо представителям компании Acer в Украине и меценатам за продолжение поддержки украинцев. За усилия на актуальных потребностях общества, в частности в медицинской сфере и вопросе реабилитации раненых", - подчеркнул Кличко.

Братья Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки (t.me/vitaliy_klitschko)

Ранее сообщалось, что в этом году Киев направил на помощь военным, а также на поддержку военнослужащих, ветеранов и их семей более 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко эта сумма в ближайшее время должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

Напомним, до этого мэр Киева Виталий Кличко посетил в больнице киевлян, пострадавших в результате российской атаки на столицу 17 июня и поддержал их. Мэр также рассказал об условиях лечения раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Кличко Виталий Кличко Помощь армии
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы