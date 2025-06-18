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Кличко прийшов підтримати у лікарні киян, поранених під час атаки РФ

Київ, Середа 18 червня 2025 18:32
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Кличко прийшов підтримати у лікарні киян, поранених під час атаки РФ Фото: мер Києва Віталій Кличко відвідує у лікарні киян, поранених під час атаки РФ 17 червня (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко відвідав у лікарні киян, які постраждали внаслідок російської атаки на столицю 17 червня та підтримав їх. Мер також розповів про умови лікування поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Відвідав постраждалих під час нічної атаки 17 червня киян. Частину поранених госпіталізували в 3 нових відділення (нейрохірургії, політравми та реанімації) міської лікарні №12. Ці відділення відкрили 16 червня після завершення капремонту 7 поверху медзакладу. Операції робили одночасно на 5 операційних столах. Частина пацієнтів були і з травмами, і з отруєнням продуктами горіння. З постраждалими одразу працювали також психологи", - повідомив Віталій Кличко.

Мер поспілкувався з постраждалими, підтримав їх та розповів, як отримати матеріальну допомогу від міста. Він зазначив, що лікуванням вони задоволені.

Мер Києва Віталій Кличко відвідує у лікарні киян, поранених під час атаки РФ 17 червня (t.me/vitaliy_klitschko)

Також Кличко розповів про оновлений медичний заклад, який перетворився на повноцінний центр травми на правому березі міста.

"Через формування ефективної мережі медзакладів КНП "Київська міська клінічна лікарня №12" отримала новий статус і стала закладом, який об’єднав фахівців, досвід і ресурси 3 столичних медустанов. Медики застосовують сучасне обладнання (КТ, МРТ) і працюють в оновленому та функціональному середовищі. Палати у нових відділеннях - комфортабельні, з клімат-контролем, із санвузлами та душовими кімнатами, адаптованими для потреб пацієнтів з інвалідністю", - зазначив Кличко.

У трьох нових відділеннях надають ургентну і планову допомогу пацієнтам з політравмою, черепно-мозковими, хребтово-спино-мозковими травмами та складними нейрохірургічними патологіями, зокрема отриманими внаслідок бойових дій, підкреслив мер.

Обстріл Києва Росією 17 червня

Як відомо, у ніч на 17 червня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого були пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури на 12 локаціях у 6 районах міста. Наразі відомо про 134 постраждалих і 27 загиблих внаслідок цієї атаки. Розбір завалів продовжується.

Раніше Кличко повідомляв, що місто знайшло можливість виділити додаткові кошти на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях та придбання медичного обладнання. Відповідні зміни були внесені до бюджету міста та програми соціально-економічного розвитку міста на минулому засіданні Київради.

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