Кличко прийшов підтримати у лікарні киян, поранених під час атаки РФ

Мер Києва Віталій Кличко відвідав у лікарні киян, які постраждали внаслідок російської атаки на столицю 17 червня та підтримав їх. Мер також розповів про умови лікування поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Відвідав постраждалих під час нічної атаки 17 червня киян. Частину поранених госпіталізували в 3 нових відділення (нейрохірургії, політравми та реанімації) міської лікарні №12. Ці відділення відкрили 16 червня після завершення капремонту 7 поверху медзакладу. Операції робили одночасно на 5 операційних столах. Частина пацієнтів були і з травмами, і з отруєнням продуктами горіння. З постраждалими одразу працювали також психологи", - повідомив Віталій Кличко.

Мер поспілкувався з постраждалими, підтримав їх та розповів, як отримати матеріальну допомогу від міста. Він зазначив, що лікуванням вони задоволені.



Мер Києва Віталій Кличко відвідує у лікарні киян, поранених під час атаки РФ 17 червня (t.me/vitaliy_klitschko)

Також Кличко розповів про оновлений медичний заклад, який перетворився на повноцінний центр травми на правому березі міста.

"Через формування ефективної мережі медзакладів КНП "Київська міська клінічна лікарня №12" отримала новий статус і стала закладом, який об’єднав фахівців, досвід і ресурси 3 столичних медустанов. Медики застосовують сучасне обладнання (КТ, МРТ) і працюють в оновленому та функціональному середовищі. Палати у нових відділеннях - комфортабельні, з клімат-контролем, із санвузлами та душовими кімнатами, адаптованими для потреб пацієнтів з інвалідністю", - зазначив Кличко.

У трьох нових відділеннях надають ургентну і планову допомогу пацієнтам з політравмою, черепно-мозковими, хребтово-спино-мозковими травмами та складними нейрохірургічними патологіями, зокрема отриманими внаслідок бойових дій, підкреслив мер.