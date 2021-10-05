Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы

Этой весной напряжение между командой Владимира Зеленского и мэром Киева Виталием Кличко вошло в новую фазу. После недолгого затишья, взятого после местных выборов, на Банковой вновь вернулись к идее назначить другого главу КГГА. Но чтобы это решении не "разнес" Конституционный суд, парламент сначала собирается принять новый закон о столице.

Причин этого обострения есть несколько – причем версии каждой из конфликтующих сторон отличаются. По одной из них, в команде Зеленского хотят ослабить Кличко, считая его своим потенциальным конкурентом во время следующей президентской кампании. По другой – на Банковой, действительно, недовольны работой градоначальника, а потому хотят получить рычаги управления и контроля за столицей.

Что об этом думает сам мэр Киева, пойдет ли на следующие выборы и как будет решать проблемы, накопившиеся в мегаполисе, Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

О политических конфликтах и амбициях

– После местных выборов все выглядело так, что у вас с действующей властью и правящей партией все в порядке. Все комиссии разделили, все нормально, в Киевраде все спокойно, а потом начались конфликты с Офисом президента. Из-за чего? Что случилось?

– До сегодняшнего дня не могу ответить. Моя задача – обеспечить жизнедеятельность столицы и развитие города. Я четко сказал, что как может быть оппозиция к хозяйственной деятельности! Я не могу представить, как кто-то может выступать против новых дорог, мостов, новых и современных детских садиков, школ. И в этом ключе я должен консолидировать все фракции Киевсовета, чтобы получать максимальный результат для изменений в городе. Стараюсь всегда находить компромисс с представителями разных политических партий.

В связи с этим пришлось проделать очень сложную работу, в том числе увеличилось количество замов. Но для меня неожиданным и непонятным до сегодняшнего дня является тот (не мой) конфликт, который происходит. Как видим, Кличко не угоден.

– Одним из популярных объяснений является то, что вы можете быть потенциальным конкурентом на президентских выборах. Вы собираетесь на президентские выборы?

– Во-первых, насчет президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе Киеве. Я уверен, что наша политическая сила – партия УДАР – будет принимать участие в следующих парламентских выборах.

– То есть на парламентские вы будете выводить УДАР как самостоятельный проект?

– Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И, уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной раде – это инструмент для влияния на политические процессы, на изменения в Украине.

– Кто у вас сейчас отвечает за партийное строительство?

– Артур Палатный.

– К выборам в каком году вы готовитесь – в 2023-м или 2024-м?

– Очередные выборы должны быть в 2023 году.

– В то же время на Банковой допускают вариант проведения парламентских выборов после президентских, то есть осенью 2024-го. Если так и случится и президентские выборы пройдут перед парламентскими в 2024 году, вы допускаете, что сначала пойдете на президентские выборы весной, а потом поведете УДАР на парламентские осенью?

– Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Давайте поживем – увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла.

Одно могу сказать – у меня в жизни все было хорошо. Я мог жить в Германии или в США, без постоянного стресса и нагрузок. Но я вернулся в Украину, потому что не хочу жить в другой стране. Я хочу жить здесь, в своей стране, по европейским стандартам. И делаю все для того, чтобы эти стандарты внедрять. Я нахожусь в политике только потому, что политика – это инструмент для воплощения изменений.

Не готов четко ответить на ваш вопрос, если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал.

– Общеизвестный факт, что у вас были напряженные отношения с Андреем Богданом, после того как Зеленский пришел к власти. Потом главой Офиса президента стал Андрей Ермак и у вас были рабочие взаимоотношения, проблем не было. Сейчас вы с кем-то коммуницируете с Банковой?

– Банковая полностью абстрагировалась от общения.

– То есть нет общения?

– Нет. Еще раз хочу подчеркнуть, для меня было очень неожиданным, когда президент озвучил, что Кличко якобы стучится, чуть ли не живет на Банковой, просится на встречу. Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима – у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности города Киева.

Не будем забывать, что это столица – один из самых ключевых регионов в стране. Есть вопросы, которые требуют совместных решений. Это касается и выполнения функций столицы, где стабильная экономическая и политическая ситуация проецируется на всю страну. И вопросов по линии Ассоциации городов Украины, которую я возглавляю. И в связи с этим – да, действительно, я пробовал неоднократно договориться о встрече, но…

– В человеческом измерении как вы можете охарактеризовать свои взаимоотношения с Зеленским? У вас есть личные конфликты?

– Личного конфликта с Зеленским у меня нет. Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко – впрочем, это и шутками назвать сложно. С 2015 года они системно пытались выставить Кличко как человека недалекого...

Но личного конфликта у меня нет, к любым их "шуткам" я отношусь спокойно, даже если они находятся ниже уровня юмора.

– Как вы оцениваете сейчас вероятность смены главы КГГА?

– У них было такое желание. Проявилось это, когда они проводили праймериз, и господин Дубинский в присутствии высшего руководства страны – главы Офиса президента, премьер-министра, силовиков – озвучил стратегию, которую впоследствии и начали реализовывать. Она состояла в том, что "мы сейчас начнем возбуждать уголовные дела, будем показывать, насколько Кличко коррумпирован и он сам убежит". Эта запись есть в интернете.

Но на выборах их стратегия не сработала. Киевляне отдали предпочтение не кандидату от провластной политической силы. Это, естественно, вызвало недовольство, и с этим я связываю многие вещи, которые на сегодняшний день происходят в Киеве.

Такого количества одновременных обысков никогда не было. Парализуется работа многих департаментов, коммунальных предприятий. Иногда эти обыски абсурдны и смешны. Например, правоохранители приходят в рамках тех дел, материалы по которым мы сами же, по результатам проверок департамента аудита и внутреннего контроля, передали правоохранительным органам. А нам публично их навешивают, что якобы мы покрывали коррупцию. Но тут вопрос: извините, а где вы были раньше, когда мы уже несколько лет назад передали эти материалы и ждем реакции? Естественно, в ответ – тишина.

Многие правоохранители среднего звена разводят руками и говорят: извините, нам сказали идти – мы выполняем указание. Очень многие действия, обыски и заявления выглядят абсурдными, например, когда преступной группировкой называют наше коммунальное предприятие "Киевпастранссервис", отвечающее за наведение порядка с парковкой в городе. На официальном сайте прокуратуры выходит заявление, что "преступная группировка" незаконно эвакуировала автомобили и выдаются подозрения.

Еще раз хочу заявить, что мое задание – навести порядок в городе, в том числе и в транспортной сфере, в том числе в сфере парковок. И еще одна составляющая – мы полностью отошли от наличных денег при оплате за парковку, оплата проводится прозрачно. Каждая эвакуация машины с фото- и видеофиксацией.

Я могу привести и пример, когда у коммунального предприятия "Муниципальная варта" – вы, наверное, слышали – якобы нашли взрывчатку, незарегистрированное оружие и так далее. Где сейчас эти дела, где доказательства? Ведь по сути это – уничтожение доверия к государственным институциям. Когда мы опровергаем необоснованные обвинения – это же речь о репутации СБУ, которая заявляет о таких обвинениях. И таких примеров множество.

Я ни в коем случае не оправдываю кого-то и уверен, что нам необходимо объединять усилия в искоренении коррупции, которая, действительно, есть и с которой нужно бороться. Столичная власть абсолютно открыта и готова в этом направлении сотрудничать и содействовать правоохранительным органам. Но возмущает то, что во всем этом есть политический подтекст. И все уже понимают – с кем я только не общался – что эти обыски политически мотивированы.

Параллельно идет спекуляция по разделению полномочий киевского городского головы и главы КГГА, что является антиконституционным. Ведь Конституционный суд дважды давал разъяснение, что мэр города Киева, избранный киевлянами, должен быть назначен и главой администрации. Должности руководителя исполнительной местной власти и главы местного совета должны быть объединены. Почему? Потому что двоевластие может привести к хаосу в управлении городом. Если есть дисбаланс во власти в столице, это может вызвать дисбаланс по всей стране.

Они раскручивали тему с назначением своего главы КГГА, но благодаря тому, что нашлись разумные головы, которые не захотели идти на нарушение Конституции, выбрали другой путь. Сейчас следующий план – это изменение закона о столице.

В парламенте есть законопроект, который все-таки должен разделить полномочия киевского городского головы и главы администрации. Но, если мы хотим построить европейский город и европейскую страну, мы должны опираться исключительно на европейские принципы. И тот законопроект, который готовится, должен обязательно пройти экспертизу Венецианской комиссии, Совета Европы. Он может быть проголосован только после получения их заключения.

Я общаюсь с европейскими партнерами, которые наблюдают за ситуацией в Киеве. И они говорят: удивительно, когда кто-то собирается строить местное самоуправление сверху вниз, а не снизу вверх, как это делается во всех цивилизованных и демократических странах.

И фамилии – Кличко на этой позиции или кто-то другой – должны быть второстепенны. Ключевым есть принцип: киевляне должны иметь право избирать главу своего города – его не должны назначать сверху. И у главы города должны быть полномочия реализовывать обещания, данные киевлянам. Этот принцип ни в коем случае нельзя нарушать.

– Я все-таки хотел бы уточнить, по вашей информации, кого действующая власть потенциально видит во главе КГГА?

– Это вопрос не ко мне.

– Называлось имя Алексея Чернышова.

– Я одно могу сказать. Для меня главное – не допустить развала управления городом, хаоса и дестабилизации. Поскольку это может привести к серьезным последствиям для всей страны. Это аукнется в каждом из регионов.

И независимо от того, кого бы не пытались назначить сюда, могу сказать как американцы: "Welcome to hell".

Я буду стоять на ключевых принципах управления городом, на европейских принципах самоуправления и не позволю ввергнуть столицу в хаос, как бы этого кому-то не хотелось.

И еще один важный тезис. Часто партийные интересы и личные амбиции в политике, особенно в Украине, затмевают здравый рассудок и логичность действий. Не хотелось бы, чтобы в погоне за политической конъюнктурой, интересами какой-то политической силы либо амбициями отдельных персоналий столицу Украины погрузили в хаос.

– У вас есть какие-то потенциальные политические союзники? Возможно, это Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков или еще кто-то?

– Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы коммуницировать. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать.

– Одно из последних кадровых решений – назначение Крищенко вашим заместителем. Это вызвало разговоры о том, что вы вошли в союз с Арсеном Аваковым, он вас поддерживает и делает на вас свою политическую ставку. Это правда?

– Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до его увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не проговаривалось и не обсуждалось. Я сделал предложение Крищенко исходя исключительно из его профессиональных качеств. Поскольку обеспечение безопасности является одной из ключевых задач в городе. И уверен, что на местах этим должны заниматься профессиональные и опытные люди, компетентные эксперты.

Я считаю Крищенко одним из компетентных профессионалов, и он показал это за время своей работы на должности руководителя киевского главка. Поэтому и было сделано предложение, которое он принял.

– Вы поведете УДАР на следующие парламентские выборы или кто-то другой? Возможно, ваш брат Владимир?

– Спекуляций очень много, я на эту тему не буду много говорить, а четко отвечу на ваш вопрос: я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы.

– Допускаете воссоединение с "Блоком Петра Порошенко", который сегодня "Европейская солидарность"?

– Наша политическая сила будет принимать самостоятельное участие в следующих парламентских выборах. А уже по достижении достаточно хорошего результата сможем рассматривать дальнейшее сотрудничество в стенах парламента.

– Почему вы не пошли на коалицию со "Слугой народа" в Киевсовете?

– Я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас нет коалиции и оппозиции. Какая оппозиция может быть к новым детским садам, школам и дорогам? Моя задача – это привлечь ко всем процессам и к воплощению изменений в городе все политические силы без исключения, консолидировать их. И я впервые от вас слышу, что существует коалиция…

– По закону не существует.

– А "Слуга народа" в оппозиции? В отношении чего они в оппозиции? Я понимаю, что они выполняют задание критиковать по любому поводу и без, чем они и занимаются.

– Вы уже вспоминали о законе о столице, который рассматривается в Верховной раде. Есть ли у вас свои депутаты в Верховной раде, которые могут отстаивать ваши интересы.

– Фракции своей в Раде нет, но я человек неконфликтный, коммуникабельный. Я коммуницирую со многими депутатами из многих фракций, в том числе из "Слуги народа", которые высказывают свою точку зрения по тем или иным вопросам.

Когда заходит речь о голосовании за те или иные законопроекты, я всегда обращаюсь к каждому депутату: крайне важно делать так, как подсказывает сердце, как правильно, в соответствии с принципами демократии и Конституции, а не чтобы обеспечить чьи-то политические или партийные интересы. От этого зависит будущее нашего государства, а политические силы – они приходят и уходят. Можем подсчитать много партий, которые уже ушли в прошлое.

О ситуации в городе

– Киев перегружен, в городе негде парковаться, очень много жалоб на людей, которые собирают деньги за парковку. Много водителей не понимает, как дальше обходиться с машиной в городе. Что вы предлагаете? Есть какой-то план, как этот вопрос будет решаться?

– Сфера транспортной инфраструктуры города – очень большой и сложный организм. Он включает дороги и мосты, общественный транспорт, парковки, развязки и так далее. На следующей неделе (интервью записывалось 28 сентября, - ред.) мы собираемся презентовать концепцию организации парковочной инфраструктуры столицы.

– Может, назовете короткие тезисы, как это будет выглядеть?

– Ничего кардинально нового придумывать не нужно – и велосипед изобретать мы не будем. Я уверен, что многие киевляне имели возможность побывать в ЕС, и мы следуем той же модели, которая работает во всех европейских странах.

Если вы купили автомобиль и живете в мегаполисе, то должны просчитывать затраты. Авто нужно не только заправлять, делать техосмотр и оплачивать страховку. Одна из составляющих содержания вашего личного транспорта – это и оплата за его парковку. Мы разработали концепцию организации парковочного пространства, которую планируем представить.

Если же говорить о том, что уже сделано. Например, касательно строительства паркингов. Реализовано несколько проектов. Один из них, к примеру – это паркинг возле Велотрека, стоимость парковки на котором начиналась с 400 гривен в месяц, а сейчас 4 000 гривен в месяц и мест нет. Второй проект – это Зоопаркинг – европейский и комфортный, где более 400 мест. Это один из самых современных муниципальных паркингов. В первые же дни после его открытия мы увидели, что мест можно было делать больше, поскольку паркинг заполнен, пользуется популярностью. Напротив него мы совместно с бизнесом сделали открытую большую парковку.

Этот опыт мы и будем расширять: cтроить паркинги и обустраивать парковки на Подоле, на Европейской площади, в планах на Михайловской площади сделать подземную парковку, на улице Владимирской – тоже подземную. Таких проектов у нас много и к концу лета следующего года мы будем презентовать новые парковочные пространства.

– Сейчас во многих европейских городах принимают революционные решения, например, Париж ограничил скорость до 30 км/ч на всех улицах. В Германии появляются инициативы, чтобы люди сдавали права и получали бесплатные билеты на общественный транспорт. Стоит ли ждать киевлянам решений такого свойства?

– У каждого города своя специфика и свои особенности. Мы сформулировали концепцию развития транспортной инфраструктуры, которая будет представлена в Генеральном плане Киева. Она включает в себя много составляющих для безопасного и комфортного перемещения людей по городу. В частности это касается развития общественного транспорта, велосипедной инфраструктуры, паркования личного транспорта и многое другое.

Не стоит также забывать о том, что через Киев едет много транзитного транспорта. Чтобы переехать с Левого берега на Правый, все едут через Киев. Следующий мост – в Кременчуге, который в аварийном состоянии, и там всего лишь две полосы. Дальше, следующий мост в Запорожье, но там ремонты идут. И еще есть мост в Днепре, но все же большая часть транспорта следует через Киев.

Перегрузка Южного моста зашкаливает выше всех норм. И мы его постоянно ремонтируем. В том числе, например, деформационные швы постоянно ремонтируем, поскольку необходимо мост поддерживать в нормальном, безопасном состоянии.

Решив вопрос с Окружной дорогой и дополнительными мостами через Днепр, мы сможем разрешить вопрос транзита транспорта. В противном случае эта ситуация будет усугубляться.

Что касается скорости движения транспорта, мы ее тоже ограничиваем. И не только знаками, но и высокими переходами на второстепенных улицах. Это также и лежачие полицейские, и барьерные возвышения, где разогнаться невозможно. А на ключевых трассах, где нет переходов, где минимальная опасность пересечения дороги пешеходами и велосипедами, мы разрешили скорость 80 км/ч на нескольких ключевых магистралях Киева.

– Что городская власть планирует делать с затоплениями? Например, на Подоле если только пошел дождь, надо доставать костюм водолаза.

– Подол исторически всегда затапливало – раньше Днепром, а сейчас дождями. Но..

– Коллекторы в городе сравнительно исправно работали, пока не началась беспорядочная застройка, воде стало некуда стекать. Как выходить из этого положения?

– При капитальном ремонте улиц мы не только перекладываем асфальт, но и перекладываем коммуникации под полотном дороги, обязательно обновляем пешеходные тротуары, освещение и также ливневки. Нам, к большому сожалению, катастрофически не хватает денег, чтобы кардинально изменить ситуацию оперативно.

Мы и так на сегодняшний день во многом ее изменили. И могу ответственно заявить, что за последние несколько лет отремонтировано больше тысячи километров дорог, на многих улицах установлено современное освещение. Воплощено столько, сколько в нашем городе не было сделано за все годы независимости. Но, тем не менее, проблемных вопросов еще достаточно много и один из них – это ливневки. Ведь проложить на одной улице новую ливневку, которая упирается в старую систему – это не выход. Нужно комплексное решение.

– А вы не видите все-таки проблему в застройке? В том, что возрастает нагрузка на городские коммуникации и воде просто физически некуда уходить из-за того, что меньше свободных площадей?

– Это одна из составляющих. Ограничение по застройке города, в том числе для решения проблемы подтопляемости некоторых территорий, предусмотрено в проекте нового Генплана столицы.

– Когда будет Подольско-Воскресенский мост?

– Я вам расскажу предысторию. Как правило, мэр приезжает на объект и озвучивает дату его сдачи в эксплуатацию. Потом по каким-то объективным или необъективным причинам идет задержка со сдачей объекта, и камни летят в мэра. Но мэр озвучивает информацию на основании данных, которые ему дали подчиненные, специалисты, ответственные за работы на том или ином объекте.

На одном из совещаний, где мне рассказывали о том, что у нас возможна задержка введения моста в эксплуатацию, я обратился к профильному заму, ответственному за транспортную инфраструктуру и Подольско-Воскресенский мост в частности. Я ему сказал: мост должен быть готов в конце года, это жесткое требование. Мне не нравится, когда камни летят в мою сторону, а обязательство, которое вы дали, не соответствует действительности. Поэтому если мост не поедет, тот, кто предоставил мне неправдивую информацию, работать здесь не будет.

Таким образом я поставил жесткое условие, что до конца года автотранспортное сообщение между Правым и Левым берегом по Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто. Или зам по транспорту будет уволен! У него, таким образом, есть очень веская мотивация.

Я же – тот человек, который крайне заинтересован в успехе проекта и делает все, чтобы это произошло.

– Второй героический мост – Шулявский. Будут ли какие-то движения, чтобы там построить нормальную развязку вместо этого цеха "Большевика" с секонд-хендом?

– На городской земле стоит развалюха, цех №5, в котором давно нет никакого производства. Там продается секонд-хенд вместо того, чтобы построить полноценную развязку и облегчить передвижение по нашему городу.

Мы сейчас работаем с Фондом госимущества для того, чтобы выкупить этот цех и наконец приступить к строительству полноценной развязки. Я очень надеюсь, что если до конца года мы этот вопрос решим, то через год у нас развязка уже будет готова.

– Какие планы на ковидные ограничения? Киевская школа экономики говорит о том, что Украина в ближайшее время может стать одним из европейских лидеров по распространению вируса, высока вероятность того, что Киев окажется в "красной зоне". Какие ограничения будут действовать? Что будет с общественным транспортом?

– Я очень надеюсь, что мы не дойдем до показателей заболеваемости прошлого года, которые стали, на самом деле, очень сильным ударом для экономики нашего города, по семейному бюджету каждого киевлянина. Пользуясь случаем, еще раз хочу подчеркнуть, что единственным способом предотвратить распространение вируса и введение локдауна, по оценкам экспертов, может стать только массовая вакцинация.

В Киеве уже более 1,7 млн человек вакцинированы хотя бы одной дозой. Половина из них – 880 тысяч – вакцинировалась двумя дозами. И еще одна важная цифра – 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом – это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет.

Поэтому давайте отойдем от разного рода рассуждений и конспирологии. На сегодня врачи и ученые говорят, что единственным методом предотвращения распространения и защиты от вируса является вакцинация. Не пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем своих близких. Если вам не важно ваше здоровье, то неужели все равно, что будет с вашими родителями и близкими? Ваша вакцинация – это забота и об их здоровье и жизни.

– Вы назвали статистику, что 1,7 млн хотя бы с одной дозой. В городе проживает с агломерациями реально 4,5 млн (Вишневое, Ирпень и другие). То есть вакцинировано примерно 30%?

– Об агломерации я не могу говорить, я отвечаю за город Киев.

– Хорошо, в городе живет 3 млн человек, значит 35%. Не кажется ли вам, что центральная власть и местная должны проявлять большую жесткость в вопросах массовой вакцинации и каким-то образом стимулировать работников коммунальных предприятий, работников образования. Туда, куда, грубо говоря, вы как городская власть можете дотянуться, должны принимать более жесткие решения?

– Там, где мы дотягиваемся, у нас более жестко ставится вопрос. Мы не можем заставить людей, но можем создать такие условия, что человек сможет работать, только если будет вакцинирован, если будет защищен и безопасен для окружающих.

С вхождением в "желтую зону" и в преддверии возможного ухудшения ситуации нами разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран. Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте. Но, подчеркну, это на уровне идей пока – варианты, которые рассматриваются.

– А кто это будет контролировать? Муниципальная варта, полиция…

– Это будут контролировать полиция с Муниципальной вартой, в том числе сотрудники наших коммунальных предприятий.

– Вы хотите ввести COVID-сертификаты в общественном транспорте на случай красного уровня?

– Мы не хотим такого варианта. Но в случае резкого ухудшения ситуации – для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны.