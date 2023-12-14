Виступ Зеленського та намагання приборкати Орбана: що відбувається на саміті ЄС

Саміт ЄС може затягнутися

Із затримкою у півтори години, але все ж розпочалося засідання Європейської ради, яке за графіком має пройти 14-15 грудня.

На ньому лідери Євросоюзу мають ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про членство.

Крім того, на саміті можуть проголосувати за пакет допомоги Україні на близько 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Водночас видання Politico пише, що саміт може тривати довше, ніж заплановані 14-15 грудня. Лідери країн прогнозують дуже складні переговори через обговорення серії важливих рішень щодо України.

Так, сьогодні вранці прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив під час спілкування із журналістами, що лідери можуть сперечатися до суботи чи неділі.

До того ж напередодні, в середу ввечері прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери можуть ризикнути провести Різдво в Брюсселі, якщо не буде досягнуто згоди про фінансування оборони України.

Лідери ЄС намагаються подолати "шлагбаум" від Угорщини

Головна проблема на зустрічі - позиція Угорщини, яка намагається заблокувати процес переговорів про вступ України, так і виділення нових фінансів.

Прибувши на саміт, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжував наполягати на своєму.

"Ми встановили 7 умов, що супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Нема причини щось обговорювати, є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все", - заявив Орбан під час спілкування із журналістами.

Водночас на пряме питання, чи він проти вступу України до ЄС, Орбан відповів "Ні". За його словами, це питання необхідно відкласти до виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.

Втім, європейські лідери все ж мають сподівання, що їм вдасться домовитися з Орбаном, щоб він змінив позицію.

Так, ЗМІ сьогодні повідомили, що президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц проведуть робочий сніданок з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Політики спробують вкотре переконати Орбана погодитися на ухвалення рішень про виділення 50 млрд фінансової допомоги Україні з боку ЄС, а також щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Виступ Зеленського

Також на засіданні вже виступив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що в разі нерішучості лідерів ЄС результати саміту будуть перемогою російського диктатора Володимира Путіна.

"Сьогодні - день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо "нагородою" за зустріч у Брюсселі стане задоволена посмішка Путіна", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що перед початком саміту провів низку переговорів з лідерами ЄС і "не почув жодного контраргументу, чому б нам не реалізувати план, погоджений усією Європою". Мова йде про згоду членів ЄС на той календарний план початку руху України до ЄС, який раніше схвалила Єврокомісія.

"10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Євросоюзу… Прошу вас сьогодні про одне - не зраджуйте народ і його віру в Європу​. Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим?" - додав Зеленський.

Що ще кажуть лідери ЄС?

Голова дипломатії ЄС

Перед початком переговорів у Брюсселі глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримка України у її протистоянні російській агресії - це екзистенційне питання для Євросоюзу.

Голова Європарламенту

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола наголосила на необхідності розширення ЄС заради зміцнення континенту, назвавши це інвестицією в мир і безпеку.

Також вона під час брифінгу відповіла, чи є у членів блоку розуміння, як вмовити Орбана до позитивного рішення.

"Я на кожній Європейській раді отримую це запитання (щодо того, як переконати Орбана - ред.). Та при кожній дискусії стосовно пакетів санкцій. Тому що завжди цікавить, чи буде єдність. І вона завжди поки що була", - сказала Мецола додавши, що має сподівання, що ця єдність зберігатиметься і далі.

Прем’єр Нідерландів

Своєю чергою прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що країни-члени Європейського союзу на саміті повинні сказати "так" принаймні одному рішенню щодо України - ухваленню пакета допомоги на 50 млрд євро або початку переговорів про вступ до ЄС.

"І ми маємо сказати "так" принаймні одному з цих двох, а в ідеалі - обом. Бо Україна в небезпеці. Україна не встоїть без підтримки - і постійної підтримки - як з боку Європейського союзу, так і США. І якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді Путін переможе", - наголосив Варадкар.

Прем'єр-міністр Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що лідери мають схвалити "сильні рішення" щодо України : схвалити військову, фінансову допомогу, а також початок переговорів щодо вступу до ЄС.

Канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц своєю чергою зробив заяву про прогрес України у виконанні вимог для початку переговорів щодо вступу, пред'явлених ЄС.

"У разі України особливо важливо продемонструвати, що ми підтримуємо всі їхні дії, спрямовані на те, щоб вжити заходів, про які ми їх просили", - сказав Шольц.

Що в Україні кажуть на випадок відсутності рішення про відкриття переговорів?

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна розчарується, якщо початок переговорів про вступ до ЄС відкладуть. Але це не буде кінцем світу.

В інтерв'ю la Repubblica на питання, яка буде реакція України, якщо Угорщина заблокує початок переговорів про членство, Данілов сказав:

"Ми були б розчаровані. Але це не буде кінцем світу. Мені цікаво інше. Що таке Європейський союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи. Ми є демократичною країною. Спільнота, яка підтримує свободу слова та прав людини".

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