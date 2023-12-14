Выступление Зеленского и попытки обуздать Орбана: что происходит на саммите ЕС

Саммит ЕС может затянуться

С задержкой в полтора часа, но все же началось заседание Европейского совета, которое по графику должно пройти 14-15 декабря.

На нем лидеры Евросоюза должны принять решение о начале переговоров с Украиной о членстве.

Кроме того, на саммите могут проголосовать за пакет помощи Украине около 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

В то же время издание Politico пишет, что саммит может длиться дольше запланированных 14-15 декабря. Лидеры стран прогнозируют очень сложные переговоры из-за обсуждения серии важных решений по Украине.

Сегодня утром премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил во время общения с журналистами, что лидеры могут спорить до субботы или воскресенья.

К тому же, накануне, в среду вечером премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лидеры могут рискнуть провести Рождество в Брюсселе, если не будет достигнуто соглашение о финансировании обороны Украины.

Лидеры ЕС пытаются преодолеть "шлагбаум" от Венгрии

Главная проблема на встрече - позиция Венгрии, которая пытается заблокировать как процесс переговоров о вступлении Украины, так и выделение новых финансов.

Прибывший на саммит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжал настаивать на своем.

"Мы установили 7 условий, сопровождавших статус кандидата Украины. И по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены. Нет причины что-либо обсуждать, есть смысл к этому вернуться, когда Украина выполнит все", - заявил Орбан во время общения с журналистами.

В то же время на прямой вопрос, против ли он вступления Украины в ЕС, Орбан ответил "Нет". По его словам, этот вопрос необходимо отложить до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

Впрочем, европейские лидеры все же надеются, что им удастся договориться с Орбаном, чтобы он изменил позицию.

Так, СМИ сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут рабочий завтрак с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Политики попытаются еще раз убедить Орбана согласиться на принятие решений о выделении 50 млрд финансовой помощи Украине со стороны ЕС, а также о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Выступление Зеленского

Также на заседании уже выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в случае нерешительности лидеров ЕС, результаты саммита будут победой российского диктатора Владимира Путина.

"Сегодня - день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если "наградой" за встречу в Брюсселе станет довольна улыбка Путина", - сказал президент.

Зеленский отметил, что перед началом саммита провел ряд переговоров с лидерами ЕС и "не услышал ни одного контраргумента, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой". Речь идет о согласии членов ЕС на тот календарный план начала движения Украины в ЕС, ранее одобренный Еврокомиссия.

"10 лет назад в Украине люди восстали под флагами Евросоюза… Прошу вас сегодня об одном - не изменяйте народу и его вере в Европу. Если никто не верит в Европу, что сохранит Европейский Союз живым?" - добавил Зеленский.

Что еще говорят лидеры ЕС?

Глава дипломатии ЕС

Перед началом переговоров в Брюсселе глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии - это экзистенциальный вопрос для Евросоюза.

Глава Европарламента

Глава Европейского парламента Роберта Мецола подчеркнула необходимость расширения ЕС ради укрепления континента, назвав это инвестицией в мир и безопасность.

Также она на брифинге ответила, есть ли у членов блока понимание, как уговорить Орбана принять положительное решение.

"Я на каждом Европейском совете получаю этот вопрос (о том, как убедить Орбана - ред.). При каждой дискуссии относительно пакетов санкций. Потому что всегда интересует, будет ли единство. И оно всегда пока было", - сказала Мецола, добавив, что это единство будет сохраняться и дальше.

Премьер Нидерландов

В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что страны-члены Европейского союза на саммите должны сказать "да" по крайней мере одному решению по Украине - принятию пакета помощи на 50 млрд евро или началу переговоров о вступлении в ЕС.

"И мы должны сказать "да" по крайней мере одному из этих двух, а в идеале - обоим. Потому что Украина в опасности. Украина не устоит без поддержки - и постоянной поддержки - как со стороны Европейского союза, так и США. И если Украина не будет иметь поддержки со стороны ЕС и США, тогда Путин победит", - подчеркнул Варадкар.

Премьер-министр Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что лидеры должны одобрить "сильные решения" по Украине : одобрить военную, финансовую помощь, а также начало переговоров по вступлению в ЕС.

Канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь сделал заявление о прогрессе Украины в выполнении требований для начала переговоров по вступлению, предъявленным ЕС.

"В случае Украины особенно важно продемонстрировать, что мы поддерживаем все их действия, направленные на то, чтобы принять меры, о которых мы их просили", - сказал Шольц.

Что в Украине говорят в случае отсутствия решения об открытии переговоров?

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина разочаруется, если начало переговоров о вступлении в ЕС будет отложено. Но это не будет концом света.

В интервью la Repubblica на вопрос, какой будет реакция Украины, если Венгрия заблокирует начало переговоров о членстве, Данилов сказал:

"Мы были бы разочарованы. Но это не будет концом мира. Мне интересно другое. Что такое Европейский союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, отвечаем всем критериям свободы. Мы являемся демократической страной. Сообщество, поддерживающее свободу слова и прав человека".

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