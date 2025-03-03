Виступ Трампа у Конгресі мав стосуватися підписання угоди з Україною щодо копалин, - Волц

За словами радника, виступ президента Дональда Трампа у вівторок, 4 березня, на спільній сесії Конгресу спочатку мав стосуватися підписання угоди з Україною щодо мінеральних ресурсів.

"Ми планували оголосити про цю угоду щодо мінералів, яка мала бути підписана в п’ятницю, і це був би дуже позитивний крок вперед для всіх сторін", - заявив Волц.

Політик додав, що підписання угоди було важливим і для американських платників податків, які "які пожертвували стільки своїх важко зароблених коштів, щоб Україна могла захищати себе". Однак плани довелося міняти.

"Це був план. Побачимо, що станеться в наступні 48 годин", - підкреслив Волц.

Зазначимо, що у вівторок, 4 березня, Трамп виступить із промовою на першій після повернення до Білого дому спільній сесії Конгресу.

Сварка між Трампом і Зеленським

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон і провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Планувалося, що під час цієї зустрічі США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті між двома лідерами почалася суперечка. Трамп стверджував, що у Зеленського "не залишилося карт" і звинувачував його в невдячності за надану допомогу.

Після цього Зеленський достроково покинув Білий дім. При цьому Україна і США не підписали угоду про рідкоземи.