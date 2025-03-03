Выступление Трампа в Конгрессе должно было касаться подписания соглашения с Украиной по ископаемым, - Волц

Президент США Дональд Трамп планировал доложить Конгрессу об успешном соглашении с Украиной по ее полезным ископаемым. Вместо этого ему пришлось менять свои планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, которое приводит CNN .

По словам советника, выступление президента Дональда Трампа во вторник, 4 марта, на совместной сессии Конгресса изначально должно было касаться подписания соглашения с Украиной по минеральным ресурсам.

"Мы планировали объявить об этом соглашении по минералам, которое должно было быть подписано в пятницу, и это был бы очень позитивный шаг вперед для всех сторон", - заявил Уолц.

Политик добавил, что подписание соглашения было важным и для американских налогоплательщиков, которые "пожертвовали столько своих тяжело заработанных средств, чтобы Украина могла защищать себя". Однако планы пришлось менять.

"Это был план. Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов", - подчеркнул Уолц.

Отметим, что во вторник, 4 марта, Трамп выступит с речью на первой после возвращения в Белый дом совместной сессии Конгресса.

Ссора между Трампом и Зеленским

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Планировалось, что во время этой встречи США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых.

Однако во время общения с журналистами в Овальном кабинете между двумя лидерами начался спор. Трамп утверждал, что у Зеленского "не осталось карт" и обвинял его в неблагодарности за оказанную помощь.

После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом. При этом Украина и США не подписали соглашение о редкоземах.