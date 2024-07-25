UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вистрелили шість разів". Активіста Михайла Тонконогого знайшли мертвим: що відомо

Михайло Тонконогий помер від вогнепальних поранень (фото: facebook.com/mtonkonogyi)
Автор: Ірина Костенко

У Дніпропетровській області знайшли мертвим активіста й волонтера, голову профспілки автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого. Поліція повідомила, що за підозрою у вбивстві було затримано двох чоловіків.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагедії.

Основне про вбивство

У поліції Дніпропетровської області розповіли, що повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia, надійшло 23 липня 2024 року.

Вже наступного дня поліцейські встановили, що він став жертвою злочину.

"Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра", - зауважили правоохоронці.

Уточнюється, що нападники вистрелили у потерпілого шість разів, після чого вивезли тіло та закопали його, а автомобіль загиблого заховали у заздалегідь орендованому гаражі.

Пошуки тіла загиблого (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Обставини трагедії

Поліцейські встановили, що 22 липня фігуранти справи домовились про зустріч із потерпілим.

"Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї", - додали правоохоронці.

Зазначається, що після скоєного злочину, підозрювані фігуранти справи:

  • викинули зброю у водойму
  • закопали тіло загиблого у лісосмузі
  • автівку вбитого відігнали в орендований гараж

Захована в арендованому гаражі машина (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Що відомо про підозрюваних

24 липня у поліції Дніпра повідомили, що було затримано двох чоловіків "за підозрою у вбивстві 32-річного громадського активіста":

  • 39-річного жителя с. Слобожанське
  • 23-річного мешканця м. Дніпро

Вручення повідомлення про підозру (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

"Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства", - розповіли правоохоронці.

Уточнюється, що обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увяязнення.

"Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура", - підсумували у поліції.

Допис поліції Дніпропетровської області (скриншот: facebook.com/PoliceDniproRegion)

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про смерть 18-річного сина голови Львівської ОВА Козицького.

Читайте також, що відомо про смерть видатного українського винахідника й пластуна Любомира Романківа.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Поліція Дніпропетровської області" у Facebook, YouTube-канал "Поліція Дніпропетровщини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьНаціональна поліціяПомер