"Вистрелили шість разів". Активіста Михайла Тонконогого знайшли мертвим: що відомо
У Дніпропетровській області знайшли мертвим активіста й волонтера, голову профспілки автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого. Поліція повідомила, що за підозрою у вбивстві було затримано двох чоловіків.
РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагедії.
Основне про вбивство
У поліції Дніпропетровської області розповіли, що повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia, надійшло 23 липня 2024 року.
Вже наступного дня поліцейські встановили, що він став жертвою злочину.
"Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра", - зауважили правоохоронці.
Уточнюється, що нападники вистрелили у потерпілого шість разів, після чого вивезли тіло та закопали його, а автомобіль загиблого заховали у заздалегідь орендованому гаражі.
Пошуки тіла загиблого (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)
Обставини трагедії
Поліцейські встановили, що 22 липня фігуранти справи домовились про зустріч із потерпілим.
"Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї", - додали правоохоронці.
Зазначається, що після скоєного злочину, підозрювані фігуранти справи:
- викинули зброю у водойму
- закопали тіло загиблого у лісосмузі
- автівку вбитого відігнали в орендований гараж
Захована в арендованому гаражі машина (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)
Що відомо про підозрюваних
24 липня у поліції Дніпра повідомили, що було затримано двох чоловіків "за підозрою у вбивстві 32-річного громадського активіста":
- 39-річного жителя с. Слобожанське
- 23-річного мешканця м. Дніпро
Вручення повідомлення про підозру (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)
"Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства", - розповіли правоохоронці.
Уточнюється, що обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увяязнення.
"Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура", - підсумували у поліції.
Допис поліції Дніпропетровської області (скриншот: facebook.com/PoliceDniproRegion)
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Поліція Дніпропетровської області" у Facebook, YouTube-канал "Поліція Дніпропетровщини".
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