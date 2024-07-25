"Вистрелили шість разів". Активіста Михайла Тонконогого знайшли мертвим: що відомо

У Дніпропетровській області знайшли мертвим активіста й волонтера, голову профспілки автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого. Поліція повідомила, що за підозрою у вбивстві було затримано двох чоловіків.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагедії.

Основне про вбивство

У поліції Дніпропетровської області розповіли, що повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia, надійшло 23 липня 2024 року.

Вже наступного дня поліцейські встановили, що він став жертвою злочину.

"Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра", - зауважили правоохоронці.

Уточнюється, що нападники вистрелили у потерпілого шість разів, після чого вивезли тіло та закопали його, а автомобіль загиблого заховали у заздалегідь орендованому гаражі.

Пошуки тіла загиблого (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Обставини трагедії

Поліцейські встановили, що 22 липня фігуранти справи домовились про зустріч із потерпілим.

"Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї", - додали правоохоронці.

Зазначається, що після скоєного злочину, підозрювані фігуранти справи:

викинули зброю у водойму

закопали тіло загиблого у лісосмузі

автівку вбитого відігнали в орендований гараж

Захована в арендованому гаражі машина (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Що відомо про підозрюваних

24 липня у поліції Дніпра повідомили, що було затримано двох чоловіків "за підозрою у вбивстві 32-річного громадського активіста":

39-річного жителя с. Слобожанське

23-річного мешканця м. Дніпро

Вручення повідомлення про підозру (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

"Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства", - розповіли правоохоронці.

Уточнюється, що обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увяязнення.

"Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура", - підсумували у поліції.

Допис поліції Дніпропетровської області (скриншот: facebook.com/PoliceDniproRegion)