"Выстрелили шесть раз". Активиста Михаила Тонконогого нашли мертвым: что известно

В Днепропетровской области нашли мертвым активиста и волонтера, главу профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин.

РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах трагедии.

Основное об убийстве

В полиции Днепропетровской области рассказали, что сообщение об исчезновении без вести 32-летнего мужчины, уехавшего из дома на автомобиле Škoda Octavia, поступило 23 июля 2024 года.

На следующий день полицейские установили, что он стал жертвой преступления.

"Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра", - отметили правоохранители.

Уточняется, что нападавшие выстрелили в потерпевшего шесть раз, после чего вывезли тело и зарыли его, а автомобиль погибшего спрятали в заранее арендованном гараже.

Поиск тела погибшего (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Обстоятельства трагедии

Полицейские установили, что 22 июля фигуранты дела договорились о встрече с потерпевшим.

"Между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста шестью выстрелами из оружия", - добавили правоохранители.

Отмечается, что после совершенного преступления подозреваемые фигуранты дела:

выбросили оружие в водоем

зарыли тело погибшего в лесополосе

автомобиль убитого отогнали в арендованный гараж

Спрятанная в арендованном гараже машина (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Что известно о подозреваемых

24 июля в полиции Днепра сообщили, что были задержаны двое мужчин "по подозрению в убийстве 32-летнего общественного активиста":

39-летний житель с. Слобожанское

23-летний житель г. Днепр

Вручение уведомления о подозрении (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

"Полицейские провели обыски по местам жительства, в автомобиле, в гараже задержанных, откуда изъяли доказательства, которые могут представлять интерес для следствия", - рассказали правоохранители.

Уточняется, что обоим задержанным вручили уведомление о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Идут следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов преступления. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Днепропетровская областная прокуратура", - подытожили в полиции.

Пост полиции Днепропетровской области (скриншот: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Что стоит знать о Михаиле Тонконогом

В 18-летнем возрасте Михаил Тонконогий появился на "Новом канале" - на кастинге шоу "Украина слезам не верит" - однако отбор не прошел.

Изучал филологию и право в Университете Альфреда Нобеля, а также публичное управление и администрирование в ДРИДУ НАДУ.

С 2010 года возглавлял Профсоюз автомобилистов и автоперевозчиков Днепра.

С 2015 параллельно работал помощником-консультантом народного депутата в Верховной Раде.

Михаил Тонконогий (фото: facebook.com/mtonkonogyi)

Тонконогий неоднократно упоминался в контексте скандалов. Поговаривали даже, якобы он, возглавив профсоюз, пользовался служебным положением и продавал пропуски для бесплатной парковки на платных стоянках.

Защищая интересы перевозчиков, мужчина регулярно выступал за повышение стоимости проезда в общественном транспорте Днепра, в то время как городской совет пытался удержать тарифы.

В сентябре 2020 года активист стал жертвой нападения прямо посреди улицы (тогда его избили двое неизвестных в масках).

Кроме того, Михаил занимался волонтерской деятельностью, организовывал проекты помощи военным, благотворительные флешмобы и автопробеги.