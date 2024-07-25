"Выстрелили шесть раз". Активиста Михаила Тонконогого нашли мертвым: что известно
В Днепропетровской области нашли мертвым активиста и волонтера, главу профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин.
РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах трагедии.
Основное об убийстве
В полиции Днепропетровской области рассказали, что сообщение об исчезновении без вести 32-летнего мужчины, уехавшего из дома на автомобиле Škoda Octavia, поступило 23 июля 2024 года.
На следующий день полицейские установили, что он стал жертвой преступления.
"Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра", - отметили правоохранители.
Уточняется, что нападавшие выстрелили в потерпевшего шесть раз, после чего вывезли тело и зарыли его, а автомобиль погибшего спрятали в заранее арендованном гараже.
Поиск тела погибшего (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)
Обстоятельства трагедии
Полицейские установили, что 22 июля фигуранты дела договорились о встрече с потерпевшим.
"Между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста шестью выстрелами из оружия", - добавили правоохранители.
Отмечается, что после совершенного преступления подозреваемые фигуранты дела:
- выбросили оружие в водоем
- зарыли тело погибшего в лесополосе
- автомобиль убитого отогнали в арендованный гараж
Спрятанная в арендованном гараже машина (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)
Что известно о подозреваемых
24 июля в полиции Днепра сообщили, что были задержаны двое мужчин "по подозрению в убийстве 32-летнего общественного активиста":
- 39-летний житель с. Слобожанское
- 23-летний житель г. Днепр
Вручение уведомления о подозрении (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)
"Полицейские провели обыски по местам жительства, в автомобиле, в гараже задержанных, откуда изъяли доказательства, которые могут представлять интерес для следствия", - рассказали правоохранители.
Уточняется, что обоим задержанным вручили уведомление о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Идут следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов преступления. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Днепропетровская областная прокуратура", - подытожили в полиции.
Пост полиции Днепропетровской области (скриншот: facebook.com/PoliceDniproRegion)
Что стоит знать о Михаиле Тонконогом
В 18-летнем возрасте Михаил Тонконогий появился на "Новом канале" - на кастинге шоу "Украина слезам не верит" - однако отбор не прошел.
Изучал филологию и право в Университете Альфреда Нобеля, а также публичное управление и администрирование в ДРИДУ НАДУ.
С 2010 года возглавлял Профсоюз автомобилистов и автоперевозчиков Днепра.
С 2015 параллельно работал помощником-консультантом народного депутата в Верховной Раде.
Михаил Тонконогий (фото: facebook.com/mtonkonogyi)
Тонконогий неоднократно упоминался в контексте скандалов. Поговаривали даже, якобы он, возглавив профсоюз, пользовался служебным положением и продавал пропуски для бесплатной парковки на платных стоянках.
Защищая интересы перевозчиков, мужчина регулярно выступал за повышение стоимости проезда в общественном транспорте Днепра, в то время как городской совет пытался удержать тарифы.
В сентябре 2020 года активист стал жертвой нападения прямо посреди улицы (тогда его избили двое неизвестных в масках).
Кроме того, Михаил занимался волонтерской деятельностью, организовывал проекты помощи военным, благотворительные флешмобы и автопробеги.
Напомним, ранее мы рассказывали о смерти 18-летнего сына главы Львовской ОВА Козицкого.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "Поліція Дніпропетровської області" в Facebook, YouTube-канал "Поліція Дніпропетровщини", "Дніпро Оперативний".
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