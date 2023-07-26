На виставці у Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Промисловий портал.
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу - це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Безпілотник зможе виконувати широкий спектр завдань - спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.
Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.
"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", - повідомили розробники.
Заявлені характеристики:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.
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