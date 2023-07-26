На выставке в Турции представили украинский морской дрон MAGURA V5

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Промышленный портал.
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) V-типа - это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.
Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач - наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.
Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто с превосходной маневровостью.
"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях", - сообщили разработчики.
Заявленные характеристики:
Напомним, ранее мы сообщали, что на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
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