Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті

За словами міністра, одним із завдань української освіти буде повернення українців, які в результаті повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Лісовий також зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях потрібно буде інтегрувати в "український світ".

"Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей, навіть якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону та інтегрувати тих, хто перебував в окупації в український світ", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Лісовий запропонував спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, та закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів.

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