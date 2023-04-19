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Не будет хватать миллионов людей. МОН прогнозирует дефицит кадров в образовании

Фото: министр образования и науки Оксен Лисовой (facebook.com oksenlisovyi)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас перед украинским образованием есть много вызовов, вызванных, в частности, пандемией COVID-19 и полномасштабным вторжением России. Все это приведет к кадровому дефициту в области образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового в ходе презентации результатов исследования "Образование во время войны".

По словам министра, одной из задач украинского образования будет возвращение украинцев, в результате полномасштабного вторжения уехавших за границу.

Лисовой также отметил, что людей, живших на временно оккупированных территориях, нужно будет интегрировать в "украинский мир".

"Сегодня мы прогнозируем дефицит в несколько миллионов человек, даже если образование сделает все необходимое, чтобы вернуть наших людей из-за границы и интегрировать находящихся в оккупации, в украинский мир", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Лисовой предложил упростить обучение для детей, которые учатся в иностранных и украинских школах одновременно, и призвал обсудить вопрос о сокращении количества школьных предметов.

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