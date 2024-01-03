Не вистачає стажу для виходу на пенсію. У ПФУ роз'яснили, що робити

З березня 2023 року українці отримали можливість “купити“ страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Така послуга знадобиться тим громадянами, яким не вистачає страхового стажу.

Так, для укладання договору про добровільну участь у системі обов'язкового державного соцстрахування необхідно звернутися до податкової за місцем проживання та надати відповідні документи.

Після того, як договір буде укладено, необхідно вносити щомісячний внесок у розмірі 2948 гривень, тобто 35 376 гривень за кожен рік докупленого стажу.

Виплата та індексація пенсій

Раніше перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.

Після цього міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак на базову пенсію грошей вистачить.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація, як це передбачено законом.

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