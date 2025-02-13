Не вистачає стажу: у ПФУ пояснили, коли можна оформити пенсію за віком

Як зазначили у ПФУ, вік виходу людини на пенсію (60, 63 або 65 років) визначає набутий нею страховий стаж. При цьому для кожного віку передбачено тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії після його досягнення.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку. Для призначення пенсії після досягнення віку 60 років у 2025 році потрібно мати не менше 32 років страхового стажу, пояснили у фонді.

Якщо людина має страховий стаж, якого не достатньо, пенсію за віком може бути призначено після його набуття.

"Тобто якщо ви працюватимете після досягнення 60-ліття і через 6 місяців набудете 32 роки страхового стажу, то ви можете звернутися за призначенням пенсії за віком одразу, як тільки буде виконано умову. Чекати досягнення 63-ліття вам не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2025 році необхідно мати не менше 32 років страхового стажу, 63 років - 22 років. Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років, а для виходу на пенсію при досягненні 63 років потрібно буде мати 25 років стажу.