Високопосадовець НАТО посварився з послом з Китаю через війну в Україні

Інцидент трапився під час асамблеї "Арктичне коло", що проходила в Ісландії. Як пише видання, "надзвичайно відвертий обмін думками" між адміралом Робом Бауером, головою Військового комітету НАТО, і Хе Рулонгом, послом Китаю в Ісландії, стався після виступу чиновника НАТО про роль Альянсу в регіоні.

Так, Бауер, офіцер ВМС Нідерландів, сказав, що Китай "не поділяє наших цінностей і підриває заснований на правилах міжнародний порядок".

На це китайський дипломат парував прямо із зали: "Адмірал, за всієї поваги, ваша мова і зауваження сповнені зарозумілості".

"У мене до вас питання, тому що ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі, - сказав у відповідь Бауер, викликавши оплески. - Я правий, хіба це не правда? Ага. То чому ж тоді Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?"

За даними Bloomberg, за словами чиновника з НАТО, який назвав Китай "миротворцем у світі", погляд Піднебесної на "українську кризу" включає історичну перспективу, і світ повинен "зрозуміти першопричину".