Високі ціни та низькі доходи: чи реально для молоді придбати житло в Україні

У 2025 році питання придбання власного житла для молоді в Україні стало одним із найважливіших і водночас найскладніших. В умовах економічної нестабільності, високих цін на нерухомість, а також постійних змін на ринку праці, молодь стикається з важливим вибором: чи варто інвестувати в нерухомість, чи краще орендувати житло.

Задача ускладнюється через недостатній рівень доходу та зростаючі фінансові труднощі. Важливість цього питання підтверджують результати опитування, проведеного у лютому 2025 року серед 1265 респондентів.

Фінансові реалії молодих українців

За даними опитування, лише 21% молодих людей мають власне житло, а решта покладаються на оренду або живуть з батьками. 45% респондентів орендують житло самостійно або з партнером, а 28% досі проживають з батьками. Це свідчить про те, що для багатьох молодих людей можливість придбати власну квартиру або будинок поки що залишається недосяжною мрією.

Цікаво, що за віковими групами є суттєві відмінності. У віковій категорії 18-24 роки 41% молодих людей живуть з батьками, тоді як у віці 31-35 років вже 30% мають власне житло. Молодь віком від 25 до 30 років найчастіше орендує житло - 56%, в той час, як лише 19% проживають у власних квартирах або будинках.

Які доходи у молоді та на що вистачає

Згідно з результатами опитування, більшість молодих людей (67%) працюють, але рівень їхніх заробітків не дозволяє їм здійснити покупку житла без додаткових фінансових зусиль. 36% респондентів отримують до 15 000 гривень на місяць, і лише 16% заробляють понад 30 000 гривень. Така ситуація створює серйозні перепони для бажаючих придбати нерухомість, адже вартість житла на ринку нерухомості в Україні за останні роки значно зросла.

Найбільше молоді працюють у сфері ІТ (14,9%), торгівлі та продажах (14,2%), виробництві та інженерії (8,2%). Однак навіть у цих секторах з високими зарплатами рівень доходів не завжди відповідає реальним потребам для купівлі житла. 33% опитаних не працюють, з яких 22% є студентами, 30% - домогосподарками або мамами у декреті, а 41% знаходяться в пошуках роботи.

Мотивація до покупки: чому молодь хоче мати власне житло

Незважаючи на фінансові труднощі, більшість молодих українців все ще прагнуть мати власне житло. Головною мотивацією є бажання мати незалежний простір - це зазначили 76% опитаних. Додатково, для 53% власне житло асоціюється з планами на створення сім'ї або покращення житлових умов для родини. Багато хто також розглядає покупку житла як інвестицію в майбутнє (28%).

Проте, як показало опитування, для багатьох найбільшими перешкодами на шляху до придбання житла є високі ціни на нерухомість (68%) і недостатній рівень доходу/відсутність заощаджень (66%). Більшою мірою ці проблеми стосуються молоді віком 18-24 роки, яка має менші доходи та обмежені можливості для здійснення таких великих фінансових зобов'язань. Війна та пов'язані з нею ризики займають лише третє місце серед перешкод.

Як фінансувати покупку житла: варіанти для молоді

Програма державного кредитування "єОселя" є однією з можливих опцій для багатьох молодих українців. 30% респондентів вказали, що планують скористатися цією програмою, в той час як ще 34% не визначились, але допускають такий варіант. Проте 32% опитаних не розглядають можливість брати кредит для покупки житла.

Цікаво, що серед молоді віком 18-24 роки найменше прихильників програми "єОселя" (23%), натомість більшість з них планують обирати варіант покупки без кредитів (38%).

Що стосується самої покупки, то 55% респондентів розглядають квартиру як найкращий варіант, тоді як 37% хотіли б придбати приватний будинок. Зі зростанням віку збільшується схильність до вибору приватного будинку: у віковій групі 31-35 років 40% вибирають будинок, а лише 32% у віці 18-24 роки.

Прогнози на майбутнє: зростання цін чи доступність

Майбутнє ринку нерухомості в Україні виглядає туманно для молоді. 56% опитаних впевнені, що протягом наступних п'яти років ціни на житло зростатимуть ще більше, що зробить покупку менш доступною. Водночас 31% вважають, що оренда житла стане більш популярною серед молоді, наслідуючи західний тренд.

З іншого боку, на питання про можливість придбання житла за кордоном, лише 12% опитаних зазначили, що активно розглядають таку опцію, в той час як 59% не планують цього робити.