Высокие цены и низкие доходы: реально ли для молодежи приобрести жилье в Украине

В 2025 году вопрос приобретения собственного жилья для молодежи в Украине стал одним из важнейших и одновременно самых сложных. В условиях экономической нестабильности, высоких цен на недвижимость, а также постоянных изменений на рынке труда, молодежь сталкивается с важным выбором: стоит ли инвестировать в недвижимость или лучше арендовать жилье.

Задача усложняется из-за недостаточного уровня дохода и растущих финансовых трудностей. Важность этого вопроса подтверждают результаты опроса, проведенного в феврале 2025 года среди 1265 респондентов.

Финансовые реалии молодых украинцев

По данным опроса, только 21% молодых людей имеют собственное жилье, а остальные полагаются на аренду или живут с родителями. 45% респондентов арендуют жилье самостоятельно или с партнером, а 28% до сих пор проживают с родителями. Это свидетельствует о том, что для многих молодых людей возможность приобрести собственную квартиру или дом пока остается недостижимой мечтой.

Интересно, что по возрастным группам есть существенные различия. В возрастной категории 18-24 года 41% молодых людей живут с родителями, тогда как в возрасте 31-35 лет уже 30% имеют собственное жилье. Молодежь в возрасте от 25 до 30 лет чаще всего арендует жилье - 56%, в то время, как только 19% проживают в собственных квартирах или домах.

Какие доходы у молодежи и на что хватает

Согласно результатам опроса, большинство молодых людей (67%) работают, но уровень их заработков не позволяет им осуществить покупку жилья без дополнительных финансовых усилий. 36% респондентов получают до 15 000 гривен в месяц, и только 16% зарабатывают более 30 000 гривен. Такая ситуация создает серьезные преграды для желающих приобрести недвижимость, ведь стоимость жилья на рынке недвижимости в Украине за последние годы значительно выросла.

Больше всего молодежи работают в сфере ІТ (14,9%), торговле и продажах (14,2%), производстве и инженерии (8,2%). Однако даже в этих секторах с высокими зарплатами уровень доходов не всегда соответствует реальным потребностям для покупки жилья. 33% опрошенных не работают, из которых 22% являются студентами, 30% - домохозяйками или мамами в декрете, а 41% находятся в поисках работы.

Мотивация к покупке: почему молодежь хочет иметь собственное жилье

Несмотря на финансовые трудности, большинство молодых украинцев все еще стремятся иметь собственное жилье. Главной мотивацией является желание иметь независимое пространство - это отметили 76% опрошенных. Дополнительно, для 53% собственное жилье ассоциируется с планами на создание семьи или улучшение жилищных условий для семьи. Многие также рассматривают покупку жилья как инвестицию в будущее (28%).

Однако, как показал опрос, для многих самыми большими препятствиями на пути к приобретению жилья являются высокие цены на недвижимость (68%) и недостаточный уровень дохода/отсутствие сбережений (66%). В большей степени эти проблемы касаются молодежи в возрасте 18-24 года, которая имеет меньшие доходы и ограниченные возможности для осуществления таких больших финансовых обязательств. Война и связанные с ней риски занимают лишь третье место среди препятствий.

Как финансировать покупку жилья: варианты для молодежи

Программа государственного кредитования "еОселя" является одной из возможных опций для многих молодых украинцев. 30% респондентов указали, что планируют воспользоваться этой программой, в то время как еще 34% не определились, но допускают такой вариант. Однако 32% опрошенных не рассматривают возможность брать кредит для покупки жилья.

Интересно, что среди молодежи в возрасте 18-24 года меньше всего сторонников программы "еОселя" (23%), зато большинство из них планируют выбирать вариант покупки без кредитов (38%).

Что касается самой покупки, то 55% респондентов рассматривают квартиру как лучший вариант, тогда как 37% хотели бы приобрести частный дом. С ростом возраста увеличивается склонность к выбору частного дома: в возрастной группе 31-35 лет 40% выбирают дом, а лишь 32% в возрасте 18-24 года.

Прогнозы на будущее: рост цен или доступность

Будущее рынка недвижимости в Украине выглядит туманно для молодежи. 56% опрошенных уверены, что в течение следующих пяти лет цены на жилье будут расти еще больше, что сделает покупку менее доступной. В то же время 31% считают, что аренда жилья станет более популярной среди молодежи, следуя западному тренду.

С другой стороны, на вопрос о возможности приобретения жилья за рубежом, лишь 12% опрошенных отметили, что активно рассматривают такую опцию, в то время как 59% не планируют этого делать.