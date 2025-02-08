Висока зарплата, освіта і не тільки. Зеленський розкрив деталі спецконтракту для 18-річних

Спеціальний контракт для військовозобов'язаних від 18 до 24 років буде включати низку переваг. Вони будуть стосуватися як освіти, зарплати, так і отримання житла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Reuters президента України Володимира Зеленського.
"Бойові бригади, досвідчені бригади, які славляться високим рівнем підготовки та фаховості, та передусім низьким рівнем втрат, бо знають, як воювати. Вони разом з Міноборони напрацьовували такий варіант контракту для молодих людей 18-24 років", - розповів він.
Президент підкреслив, що "це не мобілізація, це контрактна пропозиція", яка передбачає спеціальний контракт, бо військовозобов'язані цієї категорії не мобілізаційного віку.
"Там (у контракті, - ред) багато преференцій. Там дуже високе грошове забезпечення, деталі з дня на день будуть оприлюднені, там є можливість безкоштовної освіти, безкоштовного кредиту для житла. Тобто для молодої людини там такий пакет. Я знаю, що опрацьований цей контракт на рік. І він буде запропонований", - перелічив переваги Зеленський.
Він додав, що контракт вже повністю готовий, зокрема, що стосується умов - все готове.
"Питання в технічних кроках. Вони залежать від Кабміну. Сьогодні це перший крок. І перший крок за Кабміном. Другий крок - за парламентом", - констатував глава держави.
Водночас президент відмовився назвати журналістам прогнозовану кількість молодих українців, яких хочуть залужити до війська в рамках цієї програми. За його словами, про результати можна буде говорити за кілька місяців.
Ще в січні цього року повідомлялося, що Україна реформує систему набору в армію. Це дасть змогу залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу.
До цього Зеленський повідомляв, що в Україні готують ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт.
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