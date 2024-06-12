В підсумковій заяві саміту миру може йтись про участь "всіх сторін", - ЗМІ

Підсумкова заява саміту миру, який незабаром пройде у Швейцарії, може містити положення щодо необхідної участі "усіх сторін" для досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Проєктне комюніке не є остаточним і його текст можуть змінити перед схваленням.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі й діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому у вищезазначених сферах з подальшим залучення представників усіх сторін. Статут Організації Об’єднаних Націй, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав, може і буде служити основою в досягненні всебічного, справедливого і міцного миру в Україні", - йдеться у проєкті.

Зазначається, що у підсумковій заяві, яка є у розпорядженні "Радіо Свобода", згадка про представників Російської Федерації замінена на "всі сторони". Зокрема замість "війна Росії" проти України замінено на "російська агресія".

Саміт миру

Засідання пройде вже з 15 по 16 червня на території Швейцарії. Як розповідав президент Володимир Зеленський, під час саміту обговорять три пункти формули миру, мова йде про:

ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

гуманітарний напрямок: обмін полоненими, а також повернення додому викрадених ворогом дітей.

РБК-Україна розповідало про те, хто відвідає майбутній саміт у матеріалі "Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде".