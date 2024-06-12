ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заключение саммита мира может содержать положения об участии "всех сторон", - СМИ

Среда 12 июня 2024 16:10
UA EN RU
Заключение саммита мира может содержать положения об участии "всех сторон", - СМИ Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Выводы саммит мира, который вскоре пройдет в Швейцарии, может содержать положения о необходимом участии "всех сторон" для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Проект коммюнике не является окончательным и его текст могут изменить перед одобрением.

"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в проекте.

Отмечается, что в выводах, которые есть в распоряжении "Радио Свобода", упоминание о представителях Российской Федерации заменено на "все стороны". В частности вместо "война России" против Украины заменено на "российская агрессия".

Саммит мира

Заседание пройдет уже с 15 по 16 июня на территории Швейцарии. Как рассказывал президент Владимир Зеленский, во время саммита обсудят три пункта формулы мира, речь идет о:

  • ядерной безопасности;
  • продовольственной безопасности;
  • гуманитарном направлении: обмен пленными, а также возвращение домой похищенных врагом детей.

РБК-Украина рассказывало о том, кто посетит предстоящий саммит в материале "Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит мира Швейцария Война в Украине
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет