Заключение саммита мира может содержать положения об участии "всех сторон", - СМИ

Выводы саммит мира, который вскоре пройдет в Швейцарии, может содержать положения о необходимом участии "всех сторон" для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Проект коммюнике не является окончательным и его текст могут изменить перед одобрением.

"Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в проекте.

Отмечается, что в выводах, которые есть в распоряжении "Радио Свобода", упоминание о представителях Российской Федерации заменено на "все стороны". В частности вместо "война России" против Украины заменено на "российская агрессия".

Саммит мира

Заседание пройдет уже с 15 по 16 июня на территории Швейцарии. Как рассказывал президент Владимир Зеленский, во время саммита обсудят три пункта формулы мира, речь идет о:

ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

гуманитарном направлении: обмен пленными, а также возвращение домой похищенных врагом детей.

РБК-Украина рассказывало о том, кто посетит предстоящий саммит в материале "Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет".