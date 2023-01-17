Виснаження системи української ППО не буде, - Кевлюк

Система української ППО не зіткнеться із виснаженням через обстріли росіян, оскільки союзники продовжать постачати Україні зенітні ракети.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.
Він також зауважив, що росіяни продовжують завдавати ударів по об'єктам енергетики, проте атак на позиції Сил протиповітряної оборони немає.
"Ракети зенітні у нас не закінчаться. Союзники їх як постачали, так і постачатимуть, навіть ще більше, ніж раніше. Відповідно, виснаження системи ППО не настане", - зазначив експерт.
Кевлюк також пояснив, що російська авіація на сьогодні не здатна вжити нових заходів, наприклад, завдавати ударів, залітаючи на територію України.
За його словами, після втрати 300 ударних літаків і щонайменше 350-400 пілотів Росія зіткнулася з проблемою: "на чому літати, і хто має застосовувати звичайні гравітаційні боєприпаси".
"Воювати проти винищувачів, які рік набували досвіду повітряних боїв, поступаючись технічно, але перемагаючи тактично, навчилися перехоплювати всі типи цілей - від "Шахедів" до крилатих ракет - покликаний із запасу пілот таких чудес демонструвати не може. Тому будуть подальші ракетні обстріли критичної інфраструктури , у кращому випадку - бомбові удари по передньому краю некерованими боєприпасами. На більше вони сьогодні не здатні", - сказав експерт.
Крім того Кевлюк пояснив, навіщо ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру України, якщо така тактика не працює.
"Взимку це критично, адже коли електронасос не качає з котельні гарячу воду в будинок - вдома холодно, жити там не дуже хочеться. Противник не досягає мети своїх дій, але не залишає надію, що він зрештою потрапить у якесь таке місце, внаслідок чого різко все зупиниться", - пояснив він.
Водночас він зазначив, що українці могли опинитися у скрутному становищі, якби союзники не передавали обладнання для енергооб'єктів.
Нагадаємо, днями російські війська вкотре вдалися до масованого обстрілу України. Внаслідок атак було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
При цьому українським силам ППО вдалося знищити 25 із 38 повітряних цілей, які запустили росіяни.
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