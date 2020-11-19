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Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа

Висконсин, Четверг 19 ноября 2020 12:18
Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Избирательная комиссия штата Висконсин согласилась распорядиться о пересчете голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа. Голоса пересчитают на округах Милуоки и Дейн.

Об этом сообщает AP.

Сообщается, что для пересчета голосов Трамп заплатил необходимые 3 млн долларов. Ожидалось, что распоряжение избиркома о пересчете будет формальным ходом, но вместо этого в комиссии прошли многочасовые дебаты.

Члены комиссии от Демократической партии уверены, что результаты пересчета еще будут оспорены в суде командой Трампа, хотя претензии не обоснованы. Избранный президент США Джо Байден выиграл округи Дейн и Милуоки с перевесом более чем 2 к 1.

Напомним, ранее Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Трампа, который настаивает на том, что наблюдателей ограничивали в возможности следить за подсчетом голосов.

Кроме того, Трамп пообещал "большие иски о неконституционности выборов в США". Он также не признает победу своего оппонента Джо Байдена, который, по его мнению, победил только "в глазах лживых СМИ".

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Новости Украины Общество Соединенные Штаты АмерикивыборыДональд Трамп

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