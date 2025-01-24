Віск для авто: як він захищає машину від пошкоджень

Кузов – це найдорожча частина автомобіля. За теперішніх цін на кузовні роботи та фарбування у випадку серйозних проблем з ним машина часто просто відправляється на звалище.

Найперший ворог кузова – корозія, яка атакує його по двох фронтах – зсередини і ззовні. І якщо пороги, лонжерони та інші закрити порожнини старанно захищають і автовиробники, і дбайливі власники (мастиками, гарматним салом та іншими антикорами), то ззовні кузов захищає тільки заводський шар лакофарбового покриття завтовшки в 0,15 – 0,20 міліметри. І для корозії це аж ніяк не є неподоланним бар’єром.

Зима і літо: для чого фарбі захист

Де беруться проблеми на лакофарбовому покритті машини – руді точки-квіточки, пухирці фарби, здуття, відшарування лаку? Як правило, все починається з дрібних випадкових пошкоджень покриття. Поки машина нова, перші кілька років тонка плівка лакофарбового покриття (ЛФП) виконує поставлене завдання – відбиває вологу, сіль, кислоти пташиного посліду та кислотних дощів. Але згодом починається невідворотний процес руйнування: на лаку і фарбі з’являються мікротріщини, відколи, подряпини, глибокі, аж до грунту чи металу, потертості.

Велика частка цих травм припадає на зимовий період. Коли проморожене ЛФП б'є жорстким снігом і крижинками хуртовина, коли у відлигу грубим наждаком по машині сповзає крижана кірка, а на трасі кузов шліфується піском навпіл з сіллю та уламками льоду. Агресивний соляний розчин робить свою чорну (точніше, руду) справу: потрапивши через скол або тріщину у фарбі просто до металу, сіль (та і вода) дає старт корозії.

Ну а далі все за планом: машина втрачає заводський лиск і товарний вигляд, за тим її прикрашають руді цятки, потім під ними іноді з’являються жахливі патьоки… Тут же поряд – пухирці спученої фарби, які говорять про те, що на металі під ними вже є наскрізні дірки. Це значить, що на авто чекають зварювальні роботи та фарбування, а на власника – десятки тисяч гривень витрат.

Віск захищає кузов

Ефективний спосіб перекрити воді і солі шлях до металу – вкрити ЛФП шаром матеріалу, який непомітний, але добре тримається поверхні і не пропускає під себе нічого – у тому числі і повітря, необхідне для розвитку іржі. І в арсеналі автохімії є така речовина – воскові поліролі або просто віск.

Воскова поліроль для кузова створює тонкий захисний шар на лакофарбовій поверхні, заповнюючи пошкодження лаку – мікротріщини та подряпини. Пошкодження таким чином консервуються, запобігаючи розвитку корозії під фарбою. Попутний ефект у тому, що подряпини маскуються препаратом, цілком або частково заповнюючись ним. Відтак, стара фарба і лак отримує колишній глянець.

Який буває віск для кузова авто

Захисні воски бувають у вигляді рідкої і твердої поліролі. Рідка форма зручна тим, що її легше наносити в домашніх умовах, без полірувальної машинки.

Натомість вважається, що так звана тверда поліроль (насправді вона пастоподібна) тримається на кузові довше – протягом кількох місяців.

Цікаво, що серед рідких восків зустрічаються кольорові поліролі, точніше, з ефектом фарбування. Їх використовують в першу чергу для маскування подряпин та сколів, краї яких виділяються світлим тоном на фоні темної фарби. Але не плутайте рідкий віск з так званим гарячим воском, який пропонується нам чи не на кожній автомийці і насправді служить для полегшення мийникам витирання поверхні кузову.

Нарешті, поліролі можуть бути як чисто воскові, так і з присутністю певної кількості абразиву (професійні препарати для глибокого полірування ми тут не маємо на увазі). Абразивні препарати краще використовувати на старих, затертих поверхнях, які мають велику кількість мікроподряпин. Між іншим, ними треба з обережністю користуватись на кузовах, пофарбованих в гаражних умовах.

Коротко

Воскова поліроль на кузові – дійсно дуже ефективний засіб захисту лакофарбового покриття. І покращення його товарного вигляду також. І при тому віск, на відміну від так званого глибокого полірування, не має побічних негативних чинників. Тож навіть якщо у вас геть молода машина і ви ще не думаєте про корозію, систематичне воскування кузова, наприклад, на початку зимового і літнього сезону, допоможе на довгі роки зберегти привабливий вигляд машини.