Вісімнадцять артсистем та 700 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 13 січня становили 700 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 369 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 автомоїлей противника, 18 артсистем та 15 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.01.24 орієнтовно склали:
Українські військові відбили 26 атак противника на Мар'їнському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 2 засоби протиповітряної оборони супротивника.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни , позиційні бої продовжуються на захід та південний захід від Донецька.
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