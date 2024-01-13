Восемнадцать артсистем и 700 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро субботы 13 января, составили 700 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 369 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 автомоилей противника, 18 артсистем и 15 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 26 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 средства противовоздушной обороны противника.
В частности, по данным Института изучения войны, позиционные бои продолжаются к западу и юго-западу от Донецка.
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