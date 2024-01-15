Вісімнадцять артсистем і майже тисяча окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.01.24 орієнтовно склали:
Українські військові відбили 16 атак противника на Мар'їнському напрямі, продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу противника.
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