Восемнадцать артсистем и около тысячи окупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 16 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.
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