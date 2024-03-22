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Вісім танків та 870 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога за минулу добу

Фото: втрати РФ у війні проти України (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 434 710 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 37 ББМ і 35 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько  434710 (+870) осіб ліквідовано;
  • танків - 6840 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 13111 (+37) од.;
  • артилерійських систем - 10775 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1018 од.;
  • засоби ППО - 723 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23) од.;
  • крилаті ракети - 1953 (+31).;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од.;
  • спеціальна техніка - 1749 (+8).

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 74 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми на Новопавлівському напрямку.

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Війна Росії проти України