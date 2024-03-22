Восемь танков и 870 окупантов. Генштаб обновил потери врага за минувшие сутки

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 37 ББМ и 35 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте на протяжении суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Новопавловском направлении.
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