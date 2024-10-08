Вісім років на захисті України. Хто такий Дмитро Бабчук

Хто такий Дмитро Бабчук

Дмитро народився у 1996 році в Одесі. Навчався в Запорізькому національному університеті. Тривалий час займався боксом, став кандидатом у майстри спорту у цьому виді.

У 20-річному віці Дмитро вступив у лави ЗСУ. Спершу служив у морській піхоті, у 2018 році ввійшов до складу новоствореної 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був в окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов в 73 окремий морський центр ССО.

Дмитро Барчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

"Невідомо, як би склалося моє життя, якби я не пішов в армію та не поїхав в АТО у 2016 році. Служба та війна зробили мене тим, ким я є зараз. А оглядаючись назад, даючи оцінку своєму життю, я можу з впевненістю сказати, що я ним задоволений", – раніше писав Дмитро.

Зараз він не розголошує, у якій бригаді служить та на якому напрямку виконує бойові завдання. На сторінці Дмитра в Instagram багато світлин із фронту, на нього підписані понад 39 тис. користувачів. Також він веде Тік Тok, деякі його відео набирають понад 1 млн переглядів.

Дмитро служить в армії протягом 8 років (фото: instagram.com/special_my_profession)

Цієї весни Дмитро потрапив в об'єктив камер військових фотографів Влади і Костянтина Ліберових, коли ті знімали тренування бойових водолазів з загону спецпризначення.

"Наші елітні війська, які роблять наднебезпечну та зовсім непублічну роботу, але, як правило, дуже неприємну та болючу для ворога. На рахунку хлопців немало успішних операцій в тилу ворога, а човен, який на тренуванні ми лагідно прозвали "одуванчик" – весь в зароблених дирках від ворожих куль", – писали тоді Ліберови.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Вкрай рідко Дмитро ділиться своїми думками щодо фронту та війни у себе на сторінці.

"Як же дратують люди, які створюють собі ілюзію, подивившись рекламу, ніби вже завтра буде "наступ", і ми за день виграємо війну, а післязавтра вже відпочиватимемо в Криму. Перестаньте це робити. Для нас щодня це вже неймовірна перемога… маленька, але перемога. Що на якійсь позиції відбили пару наступів за день, хтось забрав собі сіру зону, хтось трохи просунувся вперед, але в цей же момент десь дали просунутися противнику через переважаючу силу або погану позицію наших", – писав Дмитро.

Додамо, що боєць раніше розповідав, що з дитинства мріяв бути морським піхотинцем, у флоті свого часу служив його дідусь.

Дмитро на фоні Антонівського мосту у Херсоні (фото:instagram.com/special_my_profession)

Дмитро на початку повномасштабного вторгнення (фото:instagram.com/special_my_profession)

Що відомо про роман Дмитра і Лесі Нікітюк

Блогерка та ведуча Леся Нікітюк 6 жовтня у своїх соцмережах поділилась світлиною із коханим, чим заінтригувала своїх підписників. Вона опублікувала знімок із хлопцем, у якого на всю спину татуювання. Фоловери Лесі по ньому змогли ідентифікувати, що цей хлопець – Дмитро Бабчук. Згодом зірка це підтвердила, опублікувавши спільне фото, позначивши Бабчука.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = сердечко", – підписала знімок Леся.

Дмитро поширив спільне фото у себе в сторіс в Instagram.

Додамо, що поки невідомо скільки часу пара зустрічається та наскільки серйозні їхні стосунки.

Леся і Дмитро (фото: Instagram/Dmitry Babchuk)