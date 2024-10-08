Восемь лет на защите Украины. Кто такой Дмитрий Бабчук

Кто такой Дмитрий Бабчук

Дмитрий родился в 1996 году в Одессе. Учился в Запорожском национальном университете. Долгое время занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта в этом виде.

В 20-летнем возрасте Дмитрий вступил в ряды ВСУ. Сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО.

Дмитрий Барчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

"Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не пошел в армию и не поехал в АТО в 2016 году. Служба и война сделали меня тем, кем я сейчас. А оглядываясь назад, давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что я ей доволен", – ранее писал Дмитрий.

Сейчас он не разглашает, в какой бригаде служит и на каком направлении выполняет боевые задания. На странице Дмитрия в Instagram много фотографий с фронта, на него подписаны более 39 тыс. пользователей. Также он ведет Тіk Тok, некоторые его видео набирают более 1 млн просмотров.

Дмитрий служит в армии в течение 8 лет (фото: instagram.com/special_my_profession)

Этой весной Дмитрий попал в объектив камер военных фотографов Влады и Константина Либеровых, когда те снимали тренировку боевых водолазов из спецназа.

"Наши элитные войска, которые делают сверхопасную и совсем непубличную работу, но, как правило, очень неприятную и болезненную для врага. На счету ребят немало успешных операций в тылу врага, а лодка, которую на тренировке мы ласково прозвали "одуванчик" – вся в дырках от вражеских пуль", – писали тогда Либеровы.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Крайне редко Дмитрий делится на своей странице мыслями о фронте и войне.

"Как же раздражают люди, которые создают себе иллюзию, посмотрев рекламу, будто уже завтра будет "наступление", и мы за день выигрываем войну, а послезавтра уже будем отдыхать в Крыму. Перестаньте это делать. Для нас каждый день это уже невероятная победа… маленькая, но победа. Что на какой-то позиции отбили пару наступлений за день, кто-то забрал себе серую зону, кто-то немного продвинулся вперед, но в этот же момент где-то дали продвинуться противнику из-за превосходящей силы или плохой позиции наших", – писал Дмитрий.

Добавим, что боец раньше рассказывал, что с детства мечтал быть морским пехотинцем, во флоте в свое время служил его дедушка.

Дмитрий на фоне Антоновского моста в Херсоне (фото:instagram.com/special_my_profession)

Дмитрий в начале полномасштабного вторжения (фото:instagram.com/special_my_profession)

Что известно о романе Дмитрия и Леси Никитюк

Блогерша и ведущая Леся Никитюк 6 октября в своих соцсетях поделилась фотографией с любимым, чем заинтриговала своих подписчиков. Она опубликовала снимок с парнем, у которого на всю спину татуировка. Фоловеры Леси по нему смогли идентифицировать, что этот парень – Дмитрий Бабчук. Потом звезда подтвердила это, опубликовав общее фото, обозначив Бабчука.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = сердечко", – подписала снимок Леся.

Дмитрий добавил общее фото себе в сторис в Instagram.

Добавим, что пока неизвестно, сколько времени пара встречается и насколько серьезны их отношения.

Леся и Дмитрий (фото: Instagram/Dmitry Babchuk)