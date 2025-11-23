Вісім північних країн готові продовжувати поставки зброї Києву

Відповідна спільна заява Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції була оприлюднена у суботу, 22 листопада.

Як зазначається у документі, Росія досі не взяла на себе жодних зобов’язань щодо припинення вогню чи кроків, які могли б наблизити мир, тоді як Україна демонструє серйозність намірів у цьому напрямку.

"Від самого початку агресивної війни Росії ми стояли на боці України і продовжуватимемо це робити. Йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку всієї Європи", - наголошують лідери NB8.

У заяві підкреслюється, що підтримка міжнародних партнерів може бути повною лише щодо рішень, які поважають суверенітет України та здатні забезпечити стабільність на континенті.

Країни Північної та Балтійської вісімки також пообіцяли продовжувати постачання зброї Україні, зміцнення європейської оборони та подальше посилення санкцій проти РФ, доки вона веде війну.

У фінальній частині документу лідери NB8 звернулися до українського народу:

"Ваша незламність, рішучість і мужність були по-справжньому вражаючими. Ви не самі - можете розраховувати на нашу підтримку", - йдеться у заяві.

За словами глави МЗС Швеції Марії Мальмер Штенгард, скандинавські країни - попри сукупне населення менше 30 млн забезпечують близько третини всієї військової допомоги НАТО Україні цього року.