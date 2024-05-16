У вишиванці їсть борщ із салом і пампушками. "Шахтар" підкорив мережу відео з легіонером

Африканець одягнув вишиванку в щорічний день плекання етнічного українського вбрання. Додатковий ефект залученості підкреслив накритий стіл івуарійського форварда.

"Вітаю з Днем вишиванки", – заявив Траоре та показав уболівальникам два великих пальця вгору. Перед ним на столі опинилася тарілка борщу. Поруч опинилися звичні додатки до традиційної першої страви – пампушки, сало та зелена цибуля.

У нинішньому сезоні Траоре провів 19 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач. Івуарієць допоміг "гірникам" завоювати чемпіонський дубль з тріумфом у Прем'єр-лізі та Кубку України. Половину сезону він пропустив через важку травму.

Напередодні Траоре зіграв 10 хвилин у фіналі Кубка України. "Шахтар" здолав полтавську "Ворсклу" з голами Сікана та Коноплі (2:1). Цей трофей став 14-м національним кубком в історії "гірників".