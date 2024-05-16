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В вышиванке ест борщ с салом и пампушками. "Шахтер" покорил сеть видео с легионером

Фото: Лассина Траоре (слева) проводит третий сезон в чемпионате Украины (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Форвард донецкого "Шахтера" Лассина Траоре, по всей видимости, полностью освоился в Украине и присоединился к празднованию Дня вышиванки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Африканец надел вышиванку в ежегодный день сохранения этнического украинского наряда. Дополнительный эффект вовлеченности подчеркнул накрытый стол ивуарийского форварда.

"Поздравляю с Днем вышиванки", – заявил Траоре и показал болельщикам два больших пальца вверх. Перед ним на столе оказалась тарелка борща. Рядом оказались привычные добавки к традиционному первому блюду – пампушки, сало и зеленый лук.

В нынешнем сезоне Траоре провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Ивуариец помог "горнякам" завоевать чемпионский дубль с триумфом в Премьер-лиге и Кубке Украины. Половину сезона он пропустил из-за тяжелой травмы.

Накануне Траоре сыграл 10 минут в финале Кубка Украины. "Шахтер" одолел полтавскую "Ворсклу" с голами Сикана и Конопли (2:1). Этот трофей стал 14-м национальным кубком в истории "горняков".

 

@fcshakhtar Вітаємо з Днем вишиванки! ⠀ Happy Vyshyvanka Day! ⠀ #Shakhtar #Україна #ДеньВишиванки #Ukraine оригінальний звук - FC Shakhtar

 

К слову, ранее "Шахтер" стал чемпионом Украины после победы над "Динамо".

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