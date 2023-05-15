У Вищій виборчій комісії Туреччини заявили про обробку лише половини бюлетенів

"Наразі немає збоїв або затримок у введенні даних YSK (Вищої виборчої комісії). Наші дані також миттєво передаються політичним партіям", - зазначив він.

За словами Йенера, результати, що надходять із виборчих скриньок, передаються до окружних виборчих комісій і звідти - до провінційних виборчих комісій, а введення даних до системи "знаходиться під питанням".

"На даний момент 47,08 відсотка голосів у країні та внесено 12,60 відсотка голосів за кордоном", - заявив голова Вищої виборчої комісії.

Варто зазначити, що його заява розходиться з даними турецьких агентств новин, у тому числі державного, про кількість підрахованих голосів.

Так, на сайті Anadolu повідомляють про обробку 94,6% бюлетенів станом на зараз, де чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган випереджає свого конкурента Кемаля Киличдароглу на майже 5%.

Разом з тим, за даними видання ANKA, оброблено 99,19%, а Ердоган набирає 49,25%, а Киличдароглу - 45,04%.

При цьому варто додати, що на Туреччину, ймовірно, чекає другий тур президентських виборів, оскільки лідируючий кандидат набирає менше ніж 50% голосів.