Вищий антикорупційний суд конфіскував активи колаборанта Балицького

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 23 квітня у справі 991/2741/24, частково задовольнивши позовну заяву Мін'юсту про застосування конфіскації активів до Євгена Балицького, а також до його батька Віталія Балицького та сина Олександра Балицького.

Що саме було конфісковано

Рішенням суду в дохід держави стягнуто:

нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь);

рухоме майно (4 легкових авто);

саморобне туристичне судно;

корпоративні права на 9 підприємств, а саме: ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ", ПП "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "БРІЗ", ТОВ "БАСТІОН М-70", ТОВ "ЛІГІОН", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "МТВ-ПЛЮС", ТОВ "АКВАБІОМ", ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ", ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "САЛЮТ", ТОВ "АВІАЦІЙНА ГРУПА";

грошові кошти, розміщені на банківських рахунках;

4 повітряних судна типу/моделі: Cessna172RG;

1 повітряне судно типу/моделі: Model 76, Duchess.

Що відомо про Балицького та родичів

Екс-нардепа після повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти призначили так званим "губернатором Запорізької області". В якості гауляйтера Балицький активно співпрацює з Росією, зокрема займався організацією фейкового псевдо-референдуму про "приєднання" Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні він курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їх нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.

Батько зрадника надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств російським окупантам з метою виготовлення та ремонту їх озброєння.

А його син Олександр вступив у проросійське воєнізоване угруповання і бере активну участь на боці РФ проти Сил оборони України, розповіли в Мін'юсті.

У відомстві зазначили, що апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня проголошення рішення суду.