Высший антикоррупционный суд конфисковал активы коллаборанта Балицкого

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) одобрил взыскание в доход государства активов бывшего народного депутата, предателя и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого, а также его родственников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства юстиции Украины.
Соответствующее решение ВАКС принял 23 апреля по делу 991/2741/24, частично удовлетворив исковое заявление Минюста о применении конфискации активов к Евгению Балицкому, а также к его отцу Виталию Балицкому и сыну Александру Балицкому.
Решением суда в доход государства взыскано:
Экс-нардепа после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты назначили так называемым "губернатором Запорожской области". В качестве гауляйтера Балицкий активно сотрудничает с Россией, в частности занимался организацией фейкового псевдо-референдума о "присоединении" Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодняшний день он курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственного жилья, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду
Отец предателя предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченных им компаний российским оккупантам с целью производства и ремонта их вооружения.
А его сын Александр вступил в пророссийскую военизированную группировку и активно участвует на стороне РФ против Сил обороны Украины, рассказали в Минюсте.
В ведомстве отметили, что апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня оглашения решения суда.
Напомним, в июне прошлого года суд приговорил "председателя Запорожской области" Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы.
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