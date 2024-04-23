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Высший антикоррупционный суд конфисковал активы коллаборанта Балицкого

Фото: Евгений Балицкий (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) одобрил взыскание в доход государства активов бывшего народного депутата, предателя и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого, а также его родственников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства юстиции Украины.

Соответствующее решение ВАКС принял 23 апреля по делу 991/2741/24, частично удовлетворив исковое заявление Минюста о применении конфискации активов к Евгению Балицкому, а также к его отцу Виталию Балицкому и сыну Александру Балицкому.

Что именно было конфисковано

Решением суда в доход государства взыскано:

  • недвижимое имущество (квартиры, жилой дом, земельные участки в городе Мелитополь);
  • движимое имущество (4 легковых автомобиля);
  • самодельное туристическое судно;
  • корпоративные права на 9 предприятий, а именно: ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ АВТОГИДРОАГРЕГАТ", ЧП "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "БРИЗ", ООО "БАСТИОН М-70", ООО "ЛИГИОН", ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "МТВ-ПЛЮС", ООО" ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ скольжения", ЧАО "ДЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "САЛЮТ", ООО "АВИАЦИОННАЯ ГРУППА";
  • денежные средства, размещенные на банковских счетах;
  • 4 воздушных судна типа/модели: Cessna172RG;
  • 1 судно типа/модели: Model 76, Duchess.

Что известно о Балицком и родственниках

Экс-нардепа после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты назначили так называемым "губернатором Запорожской области". В качестве гауляйтера Балицкий активно сотрудничает с Россией, в частности занимался организацией фейкового псевдо-референдума о "присоединении" Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодняшний день он курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственного жилья, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду

Отец предателя предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченных им компаний российским оккупантам с целью производства и ремонта их вооружения.

А его сын Александр вступил в пророссийскую военизированную группировку и активно участвует на стороне РФ против Сил обороны Украины, рассказали в Минюсте.

В ведомстве отметили, что апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня оглашения решения суда.

Напомним, в июне прошлого года суд приговорил "председателя Запорожской области" Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы.

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Конфискация имущества