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Вище за норму: Укргідрометцентр прогнозує теплий квітень

Фото: синоптики прогнозують теплий квітень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, в Карпатах очікується 7-8 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у квітні складає 7-11 градусів тепла, в горах 2-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 3-16 градусів морозу, у північно-східних областях та в Карпатах 17-22 градусів морозу; абсолютний максимум - 26-33 градусів тепла, в горах 21-2 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах 65-84 мм, на високогір᾿ї Карпат до 117 мм.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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