Вища освіта та соцгарантії для військових: які переваги пропонує служба в ЗСУ

За словами заступника міністра оборони України Сергія Мельника, Міністерство оборони прагне, щоб до Сил оборони приходили мотивовані та підготовлені люди.

Важливу роль у цьому відіграє робота центрів рекрутингу, де громадяни можуть отримати вичерпну інформацію про військові вакансії, соціальні гарантії та можливості, які відкриває контрактна служба.

Однією з таких можливостей є освіта. Військова служба дозволяє здобути вищу освіту, отримати професійну військову підготовку, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

На сьогодні українські військові, які вступають на службу через центри рекрутингу, мають такі освітні права та можливості:

обирати військову професію та розвивати кар’єру з урахуванням особистих побажань;

вступати до закладів передвищої та вищої військової освіти, отримуючи ступінь бакалавра та тактичний рівень військової освіти;

навчатися у військових навчальних закладах та підрозділах вишів за спорідненими з цивільними спеціальностями (без відриву від служби) після підписання другого контракту;

безкоштовно вивчати іноземні мови за потреби;

отримувати пріоритетне направлення на навчання до навчальних центрів та вищих навчальних закладів держав-членів НАТО;

мати право на професійну адаптацію після звільнення з військової служби;

проходити підготовчі програми, курси підвищення кваліфікації та професійного рівня для опанування нових військових спеціальностей за рішенням командира.

Окрім самих військовослужбовців, освітні можливості та соціальні гарантії передбачені також для членів їхніх сімей. Діти військових мають пріоритетне право на зарахування до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також дитячих оздоровчих таборів незалежно від форми власності.

Члени сімей, які навчаються у державних навчальних закладах, можуть бути переведені до вишів, розташованих ближче до нового місця проходження служби чи місця проживання.

Окрім того, вони мають можливість перейти на навчання за державним замовленням, якщо раніше навчалися на платній основі.