Українці можуть поїхати на навчання до Польщі: що для цього потрібно

Польські навчальні заклади запрошують на навчання студентів з інших країн. Українські здобувачі також можуть долучитися до програми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NAWA .

Хто може взяти участь у програмі

Насамперед пропозиція дійсна для іноземців, які на момент прийому відповідають цим критеріям:

є громадянами однієї з країн: Албанія, Ангола, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бангладеш, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Чорногорія, Демократична Республіка Конго, Єгипет, Еквадор, Ефіопія, Філіппіни, Грузія, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ємен, Йорданія, Казахстан, Кенія, Колумбія, Косово, Ліван, Північна Македонія, Мексика, Молдова, Монголія, Непал, Нігерія, Палестина, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Руанда, Сенегал, Сербія, Танзанія, Туніс, Україна , Узбекистан, Венесуела, В'єтнам, Замбія

не мають польського громадянства і не подали заяву на польське громадянство

планують розпочати навчання на другому ступені або підготовчий курс у зимовому семестрі 2024/25 навчального року (з жовтня 2024 року)

на момент подання заявки до Програми вони є студентами останнього семестру першого циклу навчання в країні Програми або отримали диплом про закінчення першого циклу навчання в країні Програми не раніше ніж у 2022 році

раніше не отримали диплом про закінчення другого ступеня навчання або єдиної магістратури

ще не отримували стипендію від директора NAWA (стипендію NAWA) за Програмою

мати документально підтверджені знання про рівень польської мови A2 (якщо вони планують пройти однорічний підготовчий курс, який передує другому циклу навчання польською мовою) та B2, якщо вони планують розпочати навчання другого ступеня польською мовою.

мінімальний рівень англійської мови B2, якщо вони планують розпочати навчання другого циклу англійською мовою

Що передбачає Програма

Програма дає змогу отримати стипендію на навчання денної форми навчання польською чи англійською мовами в університетах під керівництвом Міністра науки та вищої освіти.

Крім того, передбачений однорічний підготовчий курс NAWA, який проводять на умовах стипендії. На етапі подачі заявки майбутній студент обирає один із напрямків отримання стипендії: навчання польською мовою, підготовчий курс і навчання другого ступеня або навчання без підготовчого курсу.

Другий цикл навчання буде проходити англійською мовою та передбачає курс польської мови та культури. Останній також будуть викладати англійською.

Що потрібно подати для вступу

Усі країни, звідки можуть подаватися студенти, діляться на чотири групи. Україна входить до першої, тому це варто вказувати в аплікаційній формі.

Перелік обов'язкових додатків до заяви:

скан сторінки паспорта з персональними даними Заявника

скан диплома про закінчення першого ступеня навчання разом із додатком, що містить інформацію про середнє арифметичне оцінок з усього курсу навчання та інформацію про оцінки з пройдених предметів

Вступники, які на момент подання заяви є студентами останнього семестру першого ступеня навчання або ще не отримали диплом про закінчення першого ступеня навчання, подають скан сертифіката, що містить:

ім'я та прізвище Заявника

назва університету, який видає сертифікат

назва напряму навчання першого ступеня

дата завершення навчання на першому ступені (або запланована дата закінчення навчання)

відомості про середній бал і перелік усіх пройдених предметів разом із підсумковими оцінками

штамп ВНЗ, який видав сертифікат

Додати також потрібно:

документ, що підтверджує участь у наборі на денну форму навчання другого циклу, починаючи з зимового семестру 2024/25, в університеті Польщі, обраному Заявником, під керівництвом Міністра науки та вищої освіти

рішення про зарахування Заявника на навчання (або умовне рішення), обіцянку вступу на навчання, лист про прийняття з університету, попередній лист про прийняття з університету, підтвердження участі у наборі для обраної Заявником галузі навчання, або підтвердження контакту з університетом, у якому Заявник планує розпочати навчання

скан документа, що підтверджує знання мови, якою Заявник планує навчатися в Польщі

Якщо навчання за запланованим напрямом підготовки буде проводитися польською мовою, потрібно додати скан документа, що підтверджує знання польської мови на необхідному рівні. Наприклад:

мовний сертифікат

атестат/диплом або інші документи, що підтверджують закінчення середньої школи або навчання першого ступеня з польською мовою навчання

сертифікат про закінчення курсів польської мови

Якщо освіта в запланованому напрямі навчання проводитиметься англійською мовою, потрібні:

скан сертифіката про знання англійської мови на мінімальному рівні В2, чинного на дату подання заявки на прийом на роботу, або

скан документа, що підтверджує завершення навчання на першому ступені з англійською мовою навчання, або

скан документа, що підтверджує перевірку рівня знання англійської мови, здійснену польським університетом під час прийому на роботу

Громадяни країн Програми, де англійська мова є офіційною, звільнені від подання документа, що підтверджує знання англійської мови.

Рекомендаційний лист від дипломатичного представництва Польщі відповідно до сфери акредитації закладу є необов'язковим.