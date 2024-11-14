Вища освіта - не підготовка до ринку праці. Винницький пояснив важливість реформи МОН

На його думку, вищі навчальні заклади повинні зосередитися на формуванні в студентів ширших академічних та соціальних компетенцій, замість вузькопрофесійних навичок.

Він зазначив, що три чверті випускників українських шкіл йдуть у вищу освіту, часто лише через вимогу батьків отримати диплом.

"Чому? Тому що мама сказала, що треба мати диплом. Ми забуваємо про функцію вищої освіти. Це не є підготовка до ринку праці. За радянських часів завжди казалося, що освіта має готувати кадри для народного господарства. Ми змінили слова, але залишили сам сенс. Тепер не готуємо кадри до народного господарства, ми готуємо фахівців для ринку праці. Але суть та сама. І це неправильно", - пояснив Винницький.

Заступник міністра освіти зауважив, що університети, як більш академічні спільноти, повинні сприяти розвитку мислення, критичного аналізу та здатності до саморозвитку.

За його словами, фахова підготовка повинна залишатися на рівні коледжів, які орієнтовані на ринок праці.

"І фахові школи нам потрібні, але це насправді є коледж. З часом ми будемо бачити, що деякі заклади будуть працювати на ринок праці, а деякі будуть більш академічними спільнотами і нічого поганого в тому немає", - зазначив він.

Винницький переконаний, що система освіти буде поступово диференціюватися, що приведе до створення різних типів навчальних закладів із відповідними критеріями вступу та механізмами фінансування. У цьому повинна допомогти остання реформа МОН.

Як приклад, він наводить грантову систему, яка дозволяє студентам обирати між практично орієнтованими програмами, де вони співпрацюють з роботодавцями, і традиційними академічними, спрямованими на особистісний розвиток.

За його словами, студенти, обираючи різні варіанти отримання освіти, зможуть відповідати на питання "Ким ти будеш?" по-різному: як фахівцями у конкретній сфері або просто "людьми".