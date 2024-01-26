Вища освіта у Чехії: які особливості вступу до університету для українців

Як готуватися до вступу до чеського університету: документи

Готуватися до вступу у чеський виш треба заздалегідь залежно від профілю закладу, розповіла виданню першокурсниця з України Мар'яна. Умови вступу можуть відрізнятися, тому їх треба перевірити на сайті обраного університету.

"Якщо обираєте творчі спеціальності, то заявки на вступ (так звані "пріглашки") треба подавати до кінця листопада, а якщо це технічні університети – до кінця лютого", – розповіла українка.

В української абітурієнтки у приватному чеському ВНЗ вимагали надати всі можливі документи:

свідоцтво про закінчення середньої освіти та додаток до нього;

сертифікат НМТ;

виписку годин зі школи з предметами;

підтвердження проживання в Чехії (віза).

"В університеті не приймуть скоріш за все оригінали ваших документів, потрібно їх перекладати на чеську. Спочатку треба йти до Czech Point і зробити завірені копії документів. А потім вже йти до судового перекладача і ці документи перекладати на чеську мову. Також інколи в університетах можуть прийняти і документи англійською мовою", – поділилася досвідом дівчина.

Якщо подача документів в університет починається до закінчення навчального року, варто уточнити в адміністрації, чи можна донести документи після складання вступних іспитів. Зі своєї школи в Україні документ із випискою годин з предметів треба просити на папері з печаткою.

Фото: Студенти на заняттях (gettyimages.com)

Як відбувається нострифікація документів про середню освіту

Визнання документів про освіту у чеських вузах зазвичай треба робити до вступу, але у приватному закладі, де навчається співрозмовниця видання, це дозволяється і пізніше.

"Буває два види нострифікації: внутрішня і зовнішня. Зазвичай у державних університетах робиться внутрішня нострифікація, де сам університет визнає вашу освіту в іншій країні, спирається на ваші оцінки і на ваші години. Ось для чого нам потрібен був цей документ з випискою годин. Але не всі чеські університети мають навіть право таку процедуру проводити", – пояснила українка.

Найпоширеніший варіант – зовнішня нострифікація. Пакет документів слід віднести до відповідної установи. У Празі це магістрат.

"Там подаються всі документи: переклад завіреної копії свідоцтва, додатку до свідоцтва, виписки з оцінок, завірена копія візи як основи перебування. У моєму випадку потрібні були ще додаткові документи. Це завірена копія договору оренди в Чехії як підтвердження проживання", – зазначила дівчина.

На момент подачі документів їй не було 18 років, тому її мама як законний представник підписувала документ про надання інформації. Цей підпис також нотаріально завіряли.

Що треба знати про вступ та екзамени

Заявку на нострифікацію розглядають 60 днів. Після цього магістрат визначає, які предмети потрібно здати, щоб підтвердити своє навчання в Україні. Які саме тести призначать, залежить найчастіше від кількості годин навчання.

"Якщо в Чехії вивчають математику умовно п’ятсот годин, а в Україні чотириста, то звісно призначать екзамен з математики. Найчастіше для людей з України назначають три екзамени", – розповіла Мар'яна.

Іспити призначають у різні дні, абітурієнту дають запитання і час на підготовку. Треба приходити із перекладачем, якщо абітурієнт не знає чеської. Найчастіше іспити проходять усно.

"В моєму університеті є особи, відповідальні за нострифікацію. Для того, щоб подати документи у магістрат, я зверталася до відділу з цих питань у виші", – поділилася вона.

Якщо не скласти іспити, то треба буде проходити процедуру заново, бо без цього університет може не допустити до вступу. Згідно зі змінами до закону Lex Ukrajina 6, нострифікація стане платною для людей, які перебувають у Чехії більше 12 місяців.

Слід врахувати, що завірення копій робляться швидко в Czech Point, а переклад може зайняти і до тижня. Це може бути пов'язано із завантаженістю перекладачів. В університет спершу можна надіслати відскановані документи, а потім принести завірені переклади.

Фото: Студенти на лекціях (gettyimages.com)

Чим чеські університети відрізняються від українських

У тому університеті, де навчається Мар'яна, студенти вивчають як обовязкові предмети, так і додаткові, які можна взяти з інших спеціальностей. І розклад, і викладачів, і предмет, і порядок пар студент обирає сам за спеціальною онлайн-системою в університеті.

"Це потрібно робити завчасно, потрібно реєструватися на ці заняття. На кожній парі різні однокласники. Також на один предмет може бути декілька викладачів, можна вибрати. Немає розділу на групи, як в Україні", – розповіла українка.

Вона вивчає журналістику англійською мовою. При вступі вона проходила співбесіду англійською.

"Я знаю, що студенти складали TOEFL, IELTS, у таких рівень англійської підтверджений. Але дехто готувався до цього іспиту за два-три місяці і дещо вже забулося після літньої перерви".

Вона радить ставитися до іноземної мови навчання як до тієї, яка не є рідною, і прийняти те, що не вдасться зрозуміти все, що сказано на лекції.

"З досвіду близьких та знайомих з інших університетів можу сказати, що це навички, які набуваються з часом, мозок звикає до мови і вже легше набагато і писати, і читати, і говорити", – зазначила українська студентка.